BEOGRAD- Od početka emitovanja TV serije „Tajkun“, veliko interesovanje publike privukla je naslovna numera, pesma „Kuća izlazećeg Sunca“.

U pitanju je veliki hit Mikija Jevremovića iz 1964. godine, koji predstavlja obradu čuvenog hita “House of the rising Sun” grupe The Animals.

