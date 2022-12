Objavljen trejler za novi film Kristofera Nolana „Oppenheimer“

BEOGRAD – Prvi trailer za novi film jednog od najvažnijih reditelja današnjice Kristofera Nolana „Oppenheimer“ dostupan je poštovaocima njegovog opusa širom sveta.

„Oppenheimer“ prikazuje život i etički upitna priznanja fizičara Džej Roberta Openhajmera, koji je zaslužan za izum atomske bombe.

Openhajmer je bio jedan od glavnih saradnika na Projektu Manhattan, vladinom istraživanju usmerenom na stvaranje nuklearnog oružja, koji se odvijao od 1942. do 1946.

Osim toga, bio je i direktor laboratorije u Los Alamosu, gde su se bombe fizički sastavljale.

Kilijan Marfi glumi Openhajmera, čime je prvi put dobio glavnu ulogu u jednom od Nolanovih filmova. Marfi je bio deo glumačke postave u mnogim Nolanovim filmovima, kao što su Inception, The Dark Knight i Dunkirk.

Glumačka ekipa uključuje i Florens Pju, Emili Blant, Roberta Daunija Mlađeg, Meta Dejmona, Geri Oldmanaa, kao i Ramija Maleka, Benija Safdija i mnoge druge.

Film se temelji na biografskom romanu „American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer“, autora Kaja Birda i pokojnog Martina Džej Šervina, koji je 2006. osvojio Pulicerovu nagradu.

Osim adaptacije knjige za ekranizaciju, Nolan je i reditelj i producent filma.

„Oppenheimer“ je Nolanov prvi film nakon Mementa iz 2000. godine koji nije objavio studio Warner Bros., nakon što je njihova saradnja prekinuta nakon izlaska filma Tenet.

Oppenheimer stiže u bioskope 21. jula 2023. godine.

(Tanjug)

