Objavljeni prvi izvođači koji dolaze na Egzitov rođendan

NOVI SAD,Robin Sćulz, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Boris Brejća, Artbat, Nina Kraviz, Tale of Us, Black Coffee i Ofenbać predvode bogat program izvođača koji su potvrdili dolazak na veliku proslavu 20. rođendana Egzita, koja će biti održana od 13. do 16. avgusta.

Dve glavne bine, Main stage i mts Dance Arena, zajedno sa progresivnom elektronskom binom No Sleep Novi Sad, u prvi talas uključili su imena koja su upravo na tvrđavi imala svoje istorijske nastupe.

(Tanjug)

