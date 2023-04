Održana premijera predstave „Bilo jednom na Brijunima“ u Bitef teatru

BEOGRAD – Premijera predstave „Bilo jednom na Brijunima“ prema drami i režiji Kokana Mladenovića, održana je večeras u Bitef teatru.

Glavne i jedine uloge tumačio je kvartet glumaca: Milan Marić, Branislav Bane Trifunović, Sanja Marković i Tihana Lazović.

Predstava polazi od stvarnog istorijskog susreta dva bračna para: Josipa Broza Tita i Jovanke Broz sa glumcima Ričardom Bartonom i Elizabet Tejlor.

Ovaj susret se odigrao na ostrvu Brijuni sedamdesetih godina prošlog veka.

Podaci o samom susretu i zajedničkom vremenu koje su bračni parovi proveli zajedno, dostupni su kroz vrlo šture pisane i video tragove jugoslovenskih medija, biografske spise o životima četiri istorijske ličnosti, u vidu kratkih crtica iz dnevnika Ričarda Bartona.

Svi ti materijali poslužili su kao osnova, inspiracija i materijal za buduću predstavu.

Snimanje filma „Sutjeska“ (1973) Stipa Delića, bio je osnovni povod ovog susreta i to je ono što se istorijski pouzdano zna.

U tom kultnom ratnom filmu jugoslovenske kinematorgafije igrali su – Velimir Bata Živojinović, Irena Papas, Milena Dravić, Ljubiša Samardžić, Boris Dvornik, Ljuba Tadić.

Upravo, domaštavanje i istraživanje mogućih događaja i odnosa između ove četiri istaknute ličnosti prilikom jednog istorijskog susreta tema je najnovije predstave.

Koje su to sve uloge koje igraju ovo četvoro ljudi? Šta znači igrati više uloga u odnosu sa različitim ljudima? Šta su to sve naši pojedinačni i kolektivni identiteti, lični interesi i društvene zasluge? Sve su to pitanja koja se provlače kroz ovu predstavu.

Trenutno jedan od najpopularnijih glumaca kod nas Milan Marić (na samom vrhu uz Miloša Bikovića), od mnogih serija koje je snimao poslednjih godina („Državni službenik” – tri sezone, „Žmurke“, „Porodica“, „Porodica“, „Besa“ – dve sezone) i hit filmova kao „Toma“, stiže da zaigra i na pozorišnoj sceni.

Tako je novu sezonu obeležio uspešnim predstavama – „Edip“ (JDP) i „Smrt i devojka“ (Bitef teatar), a malo ranije bio je zapažen i u komadu „Alisa u zemlji strahova“.

Reditelj Kokan Mladenović se ovom istorijskom, osvešćenom, ozbiljnom komedijom donekle vratio tematici i miljeu bivše Jugoslavije, kako je postigao u svom pozorišnom komadu „Zbogom SFRJ“ 2012. godine na sceni Ateljea 212.

U publici koja je dugotrajnim aplauzom pozdravila večerašnju predstavu bili su i selsktor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković Piksi, glumci Sergej Trifunović, Vladimir Aleksić, rediteljka Jovana Tomić…

