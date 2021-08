Okanović: Svi treba da batalimo podele na Balkanu

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bio je glumac i producent televizijske serije Nenad Okanović koji poručuje da svi treba da batalimo podele na Balkanu.

Okanović je jedan od protagonista i izvršni producent televizijske serije „Složna braća, The Next Generation“ koja predstavlja, kako kaže „apdejtovani“ nastavak kultnog tv formata u kojem su uživali milioni gledalaca.

„Producentski posao sam već radio u nastajanju filmova ‘Vir’ i ‘Otvoreni kavez’ tako da mi je poznato kako sve to funkcioniše i šta se od mene očekuje. Interesantno je da smo organizovali kasting za glumce na kojem nisam prošao za glavnu ulogu. To govori o ozbiljnosti cele ekipe televizijske serije ‘Složna braća, Next Generation’ čije je snimanje nedavno završen“, kazao je Okanović i dodaje da je savladao svoj ego zarad uspeha serije.

Prema njegovim rečima čuveni Čorba na volšeban način ostaje živ iako je odleteo u vazduh posle ekplozije na samom kraju serije „Složna braća“.

„Nikola Pejaković igra ‘Čorbu’ i u našoj seriji i od njega sam za sada dobio ozbiljan kompliment jer je kazao da je produkcija serije savršena. Reditelj Milorad Milinković i scenarista Nenad Janković, poznatiji kao Nele Karajlić odlučili su i da zadrže Nanu u novom formatu serije. Čorba i Nana su ostali čisti i nevini u prvom formatu serije pa smo odlučili da prežive“, kazao je Okanović.

Kako kaže glumačka podela i teskt glavni aduti serije „Složna braća, The Next Generation“.

„Imamo sjajne glumce na setu. Fikinog sina koji vodi kafanu igra Marko Gvero. Hrvate igraju Nataša Ninković i Ljubomir Savanović,a Srbe Andrija Milenković i Rale Milenković“, kazao je Okanović i dodao da je poruka celo projekta jeste relaksacija odnosa među ljudima i državama na Balkanu.

„Imamo mlad zaljubljen par u seriji na kojem će, nadamo se ostati budućnost. Keminog sina Mirsada igra Amar Ćorović, a Maja Čampar u seriji oživljava lik srpskinej koja je u vezi sa njim. Njih dvoje su zaljubljeni i ne zanima ih ništa osim toga. Ideja da svi treba da batale podele na Balkanu i jeste glavna poruka serije“, kazao je Okanović.

(Tanjug)

