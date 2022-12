Onlajn konferencija „Reči spajaju kontinente“ okupila 37 pisaca u Adligatu

BEOGRAD – Da književnost zaista može da spoji kontinente svedoče ovogodišnji, 59. Beogradski međunarodni susreti pisaca koje je u prethodna dva meseca organizovali ljudi iz Udruženja književnika Srbije u okviru čijeg programa je održana onlajn konferencija „Reči spajaju kontinente“, u saradnji sa Udruženjem za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat.

Na konferenciji je učestvovalo 37 pisaca iz 21 zemlje, sa šest kontinenata.

Ovogodišnji počasni gost susreta je Meksiko, uz veliku podršku ambasade u Beogradu i ambasadora Karlosa Isuara Feliksa Korone.

Čak dvanaest izuzetno kvalitetnih pisaca iz Meksika, i još dvoje meksičkog porekla, učestvovali su na susretima.

Radi se o najznačajnijim modernim književnicima, dobitnicima mnogobrojnih nagrada, uvaženim profesorima univerziteta, režiserima i novinarima kao što su Dana Gelines, Roberto Bravo, Marlen Viljatoro, Daniel Gonzales Duenjas, Ektor Kareto itd.

„Retkost je i na svetskim književnim okupljanjima da se okupe pisci sa svih kontinenata, a ove godine je upravo to slučaj sa onlajn susretima u Beogradu. Od Novog Zelanda do Kanade, od Uzbekistana do Etiopije predstavljena je književna scena značajnog dela planete. Pored onlajn susreta, ove godine su održani i susreti uživo sa književnicima iz Amerike, Rumunije, Italije koji su došli u Beograd. Međunarodni susreti u organizaciji UKS-a su jedna od najznačajnijih godišnjih književnih manifestacija na kojoj tradicionalno učestvuju značajni pisci iz celog sveta. Virtuelno okupiti 37 književnika iz 21 zemlje koji se sasvim sigurno nikada ne bi mogli zajedno i fizički sastati na jednom mestu, prevesti njihove radove i biografije, sinhronizovati rad petoro prevodilaca prema dvadesetak vremenskih zona, podvig je na koji smo ponosni“, izjavio je Miloš Janković, predsednik Udruženja književnika Srbije.

U Onlajn susrete ove godine uključila se feministkinja i prva slepa književnica iz Etiopije Bekeleč Truje Gemeda, zaposlena u vladi i članica Udruženja književnika Etiopije sa pesmom „Bol moje majk“ koja opisuje nasilje u porodici.

Iz Egipta je oazu usred pustinje opisao književnik Husein Abd Almuni, koji se u onlajn projekat uključio iz grada okruženog peščanim dinama u dubinama južne Sahare.

Iz Indonezije sa obale Javanskog mora javio se Gunavan Muhamed, prepoznatljiv po borbi za slobodu govora i ljudska prava, jedan od najznačajnijih pisaca najveće i najmnogoljudnije muslimanske zemlje na svetu.

Iz Kine su se onlajn vezi pridružili Bei Ta i He Sjangjang, pesnik i pesnikinja iz prestižnog Udruženja književnika NR Kine, sa kojim Udruženje književnika Srbije već godinama uspešno sarađuje. Sa Sejšela – Glin Baridž, najznačajniji živi pesnik ove države ali i autor uzbudljivog bestselera o piratima i zakopanom blagu Kolonija.

Iz Uzbekistana svoje delo čitala je Risolat Hajdarova, prvi prevodilac Ive Andrića na uzbečki jezik. Iz Irana o boravku u zarobljeništvu tokom Iračko-iranskog rata piše radnica Crvenog polumeseca Masuma Abad.

Sa marokanskih obala Atlantika javlja se književnik Mohamed Nedali, čija je knjiga Zahvaljujući Žanu de Lafontenu nedavno prevedena na srpski jezik.

Univerzitetski profesori iz Bangladeša i Venecuele, književni kritičari i novinari iz Portulagije, Italije i Libana takođe su imali priliku da predstave svoj rad, ali i svoju kulturu i zemlju.

„Usledila je razmena poezije, odlomaka iz romana i eseja, razmena misli, energija, kultura, jezika. Ohrabrili smo što veći broj pisaca da u video i konferencijskim materijalima učestvuju čitajući originalna dela na svom jeziku, dok su simultani prevodi na engleski i srpski omogućila međusobno razumevanje. Srce nam je puno što su svoj glas u Beogradu, i preko Beograda dalje u svet, sada pustili značajni pisci i umetnici naroda čiji se glas retko, a možda i nikada nije čuo na našim prostorima“, izjavio je Viktor Lazić, predsednik Međunarodnog odbora UKS-a i počasni predsednik Udruženja Adligat.

Uspehu konferencije naročito je doprinela podrška Udruženja za promociju kulturne raznolikosti „Alia Mundi“ sa književnicom Anom Stjeljom na čelu.

