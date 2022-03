Operske arije povodom 90 godina Velike dvorane Kolarca

BEOGRAD – Koncert operskih arija i dueta čuvenog soprana Ketrin Vajt održan je sinoć u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru ciklusa „Kolarac – tvoj svet muzike“.

Umetnica poreklom iz Kanade, premijerno je nastupila na Kolarcu uz srpsko-američkog pijanistu Đorđa Nešića, dok je gost koncerta bio talentovani bariton Ivan Plazačić, a program koncerta je realizovan povodom 90 godina postojanja Velike dvorane Kolarčeve zadužbine.

Muzička lista je obuhvatala solo pesme, operske arije i duete, kao i brodvejske standarde.

Sopran Ketrin Vajt redovno nastupa na koncertnim i operskim scenama rodne Kanade, SAD i Evrope.

Istaknuti magazin „Opera danas“ pohvalio je njen „izoštreni umetnički senzibilitet“, a časopis „Klasični glas San Franciska“ je podvukao „glamurozni glas bogat vibracijama“.

Umetnost pijaniste Đorđa Nešića stručna javnost opisuje kao „smelu“, „osećajnu“ i „suptilno virtuoznu“, a njegova karijera uključuje resitale, koncerte i kamerno muziciranje.

Njegov muzički repertoar proučava savremene društvene probleme i promociju ljudskih prava širom sveta.

Bariton Ivan Plazačić gostovao je na dve numere, u duetu sa Ketrin Vajt i kao solista u pratnji klavira.

Diplomirao je studije muzičke pedagogije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kao i master studije iz operskog pevanja na Karnegi Melon univerzitetu u SAD.

Solističku karijeru je počeo u Operi i teatru Madlenianum, a do sada je nastupao u Evropi, Americi i širom Srbije.

Program koncerta od puna dva sata bio je veoma ambiciozan i sadržajan, punog obima i podeljen u dva velika poglavlja.

Tako je prva celina imala i svoje segmente, kao što je „Šest pesama op. 48“ kompozitora Eduarda Griega, duet „Crudel perće finora“ Volfganga Amadeusa Mocarta iz opere „Figarova ženidba“ koju su sjajno dočarali Ivan Plazačić – bariton i sopran Ketrin Vajt, a od Mocarta je izvedena i arija „Come scoglio“ iz opere „Cosi fan tutte“.

Bogat izbor činio je i odlomak „Ah, je ris!“ iz cvuvene opere „Faust“ Šarla Gunoa, i arija „Aint it a pretty night“ Karlajla Flojda.

Nakon kratke pauze, umetnici su izveli i druge kompozicije „Dubrovacki kanconijer“ – ciklus pesama Dejana Despića (Vernost, Blaženstva, Jadi, Čežnja Cvet mladosti), „Attente, Op 11″ Luja Dirija.

Posebno mesto u programu veoma nadahnuto je izvela Ketrin Vajt – Scena pisma“ iz opere „Evgenije Onjegin“ Petra Iljiča Čajkovskog, prema dtamskoj poemi Aleksandra S. Puškina.

Na samom kraju izvedeni su Brodvejski standardi: „Over the Rainbow“ Harolda Arlena, iz filma „Čarobnjak iz Oza“, numera istog kompozitora – „I had myself a true Love“, „I can“t help loving that man“ Džeroma Kerna, „What good would the moon be“ Kurta Vajla i „Amor“ Vilijama Bokoma.

Ketrin Vajt je sve vreme i pripovedala publici o svakoj kompoziciji i time detaljno uvela u suštinu tih numera različitih žanrova kroz istoriju muzike od puna dva sata.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.