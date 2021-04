Oskar: „Zemlja nomada“ najbolji film

LOS ANĐELES – Socijalna drama „Zemlja nomada“ (Nomadland), o životu u doba recesije na američkom zapadu, proglašena je za nabolji film na sinoćnoj ceremoniji u Los Anđelesu.

Kineskinja Kloi Žao, kojoj je to tek treći film, kao tek druga žena nagrađena je za režiju, a Frensis Mekdormand za ulogu u tom filmu dobila je svog trećeg Oskara,

Kandidati za najvišu nagradu američke filmske akademije bili su ove godine i „The Trial of the Ćicago 7“, „Mank“, „Promising Young Woman“, „Minari“, „Judas and the Black Mešiah“, „The Father“ i „Sound of Metal.

(Tanjug)

