Otkazan koncert Nick Cave and The Bad Seeds u Beogradu

BEOGRAD – Usled pogoršanja situacije izazvane pandemijom kovid-19, menadžement benda „Nick Cave and The Bad Seeds“ doneo je odluku da otkaže svoju svetsku turneju u 2021. godini u okviru koje je trebalo da se održi i koncert 15. maja u beogradskoj Štark Areni, saiopštili su organizatori.

Članovi benda su se i zvanično oglasili ovim povodom:

„Sa velikim razočaranjem objavljujemo da turneja po Velikoj Britaniji i Evropi benda ‘Nick Cave & The Bad Seeds’ 2021. ne može da se realizuje zbog trenutne situacije izazvane kovid-19. Složenost i obim turneje koju smo planirali, u kombinaciji sa kontinuiranom neizvesnošću oko pandemije, znače da uprkos napornom radu svih onih koji su učestvovali u realizaciji, ne možemo da garantujemo da se koncerti mogu održati. Nastavljamo da radimo na alternativnim planovima za 2021. i 2022. i nadamo se da ćemo sledeće godine objaviti neke lepše vesti“, poručuju zvezde svetske muzičke scene

Kako navode organizatori, „sve ulaznice kupljenje za beogradski koncert 15. maja u Štark areni biće refundirane“

„Svima onima koji su online kupili ulaznice, novac će automatski biti refundiran u narednih mesec dana na račun sa koga su ulaznice kupljene, dok oni koji su fizički kupili ulaznice na prodajnim mestima, povrat novca mogu da izvrše na blagajni Ušća ili Doma omladine. Ukoliko kupci nisu iz Beograda, ili iz nekih drugih određenih razloga ne mogu da dođu na blagajne Ticket Vision-a u Shoping Center Ušće ili na blagajnu Doma omladine, potrebno je da pišu na office@tickets.rs kako bi dogovorili pojedinosti oko refundacije. Proces refundacije karata biće započet od srede, 9. decembra“, poručuju organizatori koncerta.

(Tanjug)

