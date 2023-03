Otvoren Međunarodni sajam knjiga u Novom Sadu

NOVI SAD – Međunarodni sajam knjiga i 27. izložba umetnosti „Art ekspo“ svečano su otvoreni danas u hali Novosadskog sajma, i trajaće do 13. marta.

Na ovoj manistefaciji predstaviće se dve stotine izlagača iz šest zemalja, a pripremljeno je i 140 različitih programa.

Prema rečima izvršnog direktora za sajamsku delatnost Borisa Nadlukača, ove godine očekuje se rekordan broj izlagača, ali i posetilaca.

„Očekuje nas niz interesantnih programa u Hali Master, uz predstavljanje pisaca, mogućnost kupovine knjiga po sniženim sajamskim cenama, i atraktivnim programima koje smo organizovali, verujemo da je to prava pozivnica za sve naše posetioce“, ističe Nadlukač.

On dodaje da će u sklopu sajma, u četvrtak i petak biti organizovan i Sajam obrazovanja „Putokazi“ na kom će biti predstavljeno oko 500 obrazovnih profila, programi za učenike svih uzrasta i programi na jezicima nacionalnih manjina.

„Pored Sajma knjiga i Sajma obrazovanja, očekuje nas i izložba koja je posvećena dvadesetogodišnjici nagrade ‘Sava Šumanović’ koji novosadski sajam dodeljuje i svi autori koji su u tom periodu nagrađeni biće predstavljeni u Auli Novosadskog sajma“, istakao je Nadlukač.

Programi će do ponedeljka trajati od 10 do 20 sati, izuzev petka i vikenda kada će biti produženi do 21 čas, a ulaz za sve posetioce je besplatan.

(Tanjug)

