Otvoren novi izložbeni prostor Muzeja grada Beograda

BEOGRAD – Novi izložbeni prostor Muzeja grada Beograda otvoren je danas izložbom „Unplugged – umetnost bez struje“, na kojoj su prikazana dela iz novije istorije umetnosti, koja su deo kolekcije Muzeja.

Otvaranju novog prostora Muzeja prisustvovao je i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, koji je izrazio očekivanje da će se otvaranjem izložbenog prostora građanima dodatno približiti kulturna dobra prestonice.

Naveo je da se nada da će do kraja godine biti započeta rekonstrukcija Muzeja grada Beograda, koja će trajati oko tri godine, a koja će koštati više od 30 miliona evra.

„Ja se nadam da će do kraja godine taj tender da prođe, to je velika rekonstrukcija koja bi trebalo da traje tri godine. To će onda da bude jedna velika stvar i za kulturu naše zemlje, naročito Beograda“, rekao je Šapić.

Dodao je da je broj dela u Muzeju ogroman i da Beograd zaslužuje da ima rekonstruisan muzej, na ponos svih građana.

On je naveo da će Grad Beograd naredne godine pokušati da izdvoji više sredstava iz budžeta za kulturu i sport, te da se ne sme dozvoliti da te dve oblasti budu deo tržišne ekonomije.

„Bez obzira na teška vremena ne smemo da zaboravimo na kulturu, jer narod koji ne vodi računa o svojoj kulturi ne vodi računa o svojoj budućnosti. Ukoliko pustimo da nam kultura i sport uđu u tržišnu ekonomiju, onda je pitanje šta ostaje od nas kao naroda“, kazao je Šapić.

Direktorka Muzeja grada Beograda Jelena Medaković kazala je da se trenutno u postavci novog izložbenog prostora nalaze slike koje su deo kolekcije Muzeja, te da je reč o o najvrednijim autorima našeg likovnog domena.

„Galerija je samom estetikom prilagođena ovakvoj vrsti predstavljajja savremene scene publici i gledaocima, malo u industrijskom stilu, negde apsolutno neutralna, za sve što Muzej Grada Beograda u narednim koracima planira“, navela je Medaković.

Gradska sekretarka za kulturu Nataša Mihailović rekla je da je veliko zadovoljstvo da radi sa gradonačelnikom koji, kaže, razume važnost kulture i dodala da je otvaranje izložbenog prostora još jedan korak bliže rekonstrukciji zgrade Muzeja grada Beograda.

(Tanjug)

