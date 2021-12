Otvoren novi studio i najavljen nastavak „Aviondžija“

BEOGRAD – Kompanija „Hype Production” danas je predstavila otvaranje novog filmskog i TV studija na Beogradskom sajmu kao i nastavak snimanja humorističke serije “Aviondžije”, u saradnji sa liderom u proizvodnji igranog sadržaja – Telekom Srbija.

Upravo u najnovijem studiju će se realizovati nastavak sitkoma “Aviondžije”, gde je uveliko izgrađena maketa enterijera aviona, što su predstavnici medija imali prilike da vide pri obilasku i upoznaju se sa kulisama ovog gledanog TV programa.

Serijal je do sada imao 48 epizoda koje su činile prvu i drugu sezonu, dok će se u nastavku ući u produkciju treće i četvrte sezone.

Osnivač i direktor televizije i produkcije Hype Saša Mirković, poznat kao muzički menadžer i producent, upustio se sa ovim projektom u sferu igranog serijskog programa, što on smatra kao sasvim logičan sled poslovanja nakon bogatog iskustva u estradi.

“Telekom Srbija je zaista sjajan, divan partner sa nama na ovoj seriji. Uradili smo do sada tih 48 epizoda, i radujemo se nastavku saradnje sa tako ozbiljnom kompanijom. Najteže je bilo glumcima da pod vrelim temperaturama snimaju tih 48 nastavaka, svaka im čast. Sada u novom studiju imaće bolje uslove za rad”, istakao je Mirković.

Kako je otkrio, potrudili su se da veoma brzo i kvalitetno, za samo mesec dana stvore atraktivan studio, gde se neće producirati samo “Aviondžije”.

Filmski i TV studio će služiti za snimanje mnogih formata, a krenuće se od šou programa “Beovizija”, koji je veoma ambiciozno zamišljen, dok će se sitkomi ovde snimati u enterijerima.

Planirano trajanje snimanja 3. i 4. sezone “Aviondžija” je između 80 i 100 dana, a prvi kadar u režiji Suzane Purković će biti realizovan već – sutra.

Rediteljka je nova u projektu, nakon kolega koji su potpisali prve dve sezone – Aleksandar Savić i Dušan Popović.

Ona je rekla da će dinamika biti drugačija sa novim epizodama, da će sve ići znatno brže kao pravi sitkom – komedija situacije, i da se svi u ekipi trude da serija bude još bolja, posebno sa pojačanim glumačkim ansamblom.

Glavne uloge u serijalu do sada su imali Slaven Došlo, Nenad Heraković, Jelena Rakočević, Nenad Stojmenović i drugi.

Priča prati avanture letačke posade u kompaniji za putnički avio prevoz – piloti, stjuardese, stjuardi i mehaničari, čiji se odnosi prepliću i ukrštaju sa sudbinama putnika na kraćim i dužim letovima širom planete.

Poznata glumica Sofija Juričan će tumačiti kapetanicu leta, kao novi lik u serijalu, i ona smatra da je takav karakter više muški, što joj je bio poseban izazov.

Svidelo joj se što se iza kamere nalazi uglavnom ženska autorska ekipa, osim navedene rediteljke, tu je tim scenaristkinja – Tatjana Ilić, Milena Depolo i Milica Konstantinović.

Novi glumac je i Ivan Đorđević Džudi, nagrađen prošle godine za epizodnu ulogu negativca u seriji “Tajkun”, koji je otkrio da tumači stjuarda, te da mu je lik veoma nepredvidljiv.

Sa rediteljkom su imali veoma kvalitetne probe pred snimanje sutra, te se Đorđević nada da će sam proces rada i proizvod na kraju biti pođednako uspešni.

Mladen Sovilj, poznat iz mnogih filmova i serija (“Klan”, “Grupa”, “Ubice mog oca”) osetio je porodičnu atmosferu na snimanju sitkoma, što mu jako prija, a to mu je i očekivano, budući da je ekipa intenzivno radila na prve dve sezone.

Sovilj je približio svoj lik rečima da je u pitanju jedan prilično rasejani mladić, dramaturški veoma potentno osmišljen, kao i cela serija.

“Ovo je jedna velika igrarija i zabava. U ovo današnje teško vreme pandemije veoma je potrebno da se radi ovakva serija koja će da nas relaksira i razonodi”, smatra Sovilj.

Kao autori serije potpisuju se Ivan i Saša Al Hamed, a od novih glumaca kao pojačanje publika će gledati sledeća lica – Teodora Bjelica, Miloš Đorđević, Toni Mihajlovski, Duško Radović i druge.

Prema okvirnom planu, biće snimljeno još 96 epizoda, sve zavisi od tempa pisanja scenarija, kako je objasnio direktor Saša Mirković.

Početak emitovanja planiran je za maj 2022, prvo na kablovskom kanalu Telekoma Srbije – Superstar TV, i onda kasnije, kao i do sada, na TV B92.

“Aviondžije” su počele da se prikazuju od 6. septembra na Superstar TV, a zatim od 8. novembra na B92, dok se rado gleda u regionu – BiH, od oktobra na OBN i BN televiziji.

Kako je otkriveno, serija je postigla veoma visoke rejtinge na oba domaća TV kanala, a širi se po zemljama bivše Jugoslavije, kao i na Balkanu.

Direktor Mirković je takođe najavio i realizaciju novih igranih serija kao što je “Kafana na Balkanu”, prema scenariju Vanje Bulića, koji će potpisati i serijal “Tate u drugom stanju” prema svom romanu.

“Hype” je istovremeno produkcija i prvi TV kanal koji emituje YouTube klipove, u cilju promovisanja zvezda YouTube-a i premijernih emitovanja njihovog sadržaja.

Prikazuju se video klipovi, muzički video spotovi, uživo program iz studija, kratki originalni video snimci i serijski program, pre svega – sitkom.

(Tanjug)

