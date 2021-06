Otvoren šesti Dok en ritam festival

BEOGRAD – Festival dokumentarnog muzičkog filma “Dok en ritam” počeo je večeras prikazivanjem video spota publiciste Dušana Vesića, posvećenog muzičarima preminulima tokom 2020/21. godine.

Dušan Vesić je sastavio dirljiv spot od arhivskih snimaka i odlomaka filmova u kojima se pojavljuju Đorđe Marjanović, Zoran Simjanović, Đorđe Balašević, Dragoljub Đuričić, Sanja Ilić, Zafir Hadžimanov, Miša Aleksić, Predrag Živković Tozovac, DŽej Ramadanovski, Vojkan Borisavljević, Želimir Altarac i drugi.

Autorka muzicke emisije Radio-televizije Srbije „Bunt“ Branka Glavonjić zvanično je otvorila šesti „Dok en ritam“ koji se do 11. juna u Studentskom gradu održava pod sloganom „Šesto čulo“. Film prikazan na otvaranju festivala je “Nekad su bili braća: Robi Roberston i D Bend”, američkog autora Danijela Roera.

Osnivacica i umetnička direktorka festivala Sandra Rančić istakla je da je šesti „Dok en ritam“ posvećen preminulim regionalnim muzičarima usled pandemije Kovid, i podsetila je na trajno opredeljenje manifestacije da se bavi očuvanje muzike i njenih dokumenata.

„Mnogi dragi ljudi su nas u poslednjih godinu i po napustili. Muzička scena Srbije i regiona je jako oštećena. To je istorijski momenat koji se nikad ranije nije dogodio“, rekla je Rančić.

Prema njenim rečima, slogan „Šesto čulo“ nametuo se u doba kovid pandemije kada su naša čula dodira, ukusa i mirisa pod maskom dobila ograničene funkcije, zbog čega je suštinsko postalo „iskonsko šesto čulo koje smo zapostavili“.

Direktor Doma kulture Studentski grad Boris Postovnik istakao je da je „Dok en ritam“ drugačiji od ostalih festivala „po načinu razmišljanja, po onome što radi i predstavlja, čak i po publici“.

U okviru takmičarskog programa danas su prikazani „I Am What I Am, The story of Gypsy mafia“ Andrijane Stojković, „Teški hor“ Dragana Nikolića, „Beogradski minimalisti“ Srđana Janjuša, kao i premijerno „Za sve ste vi krive“ Tamare Tasić i „Rok bozon“ Bernardina Modrića.

U Studentskom gradu sutra nas očekuju „Muškatle, cveće Vojvodine“ Čongora Sazoa, „Srpska rep scena na Kosovu“ Marka Zakića, „NS Made: Love Hunters“ Vladimir Bajića, „Odpotovanje“ Petre Seliškar i premijerno u Srbiji „Rokenrol“ Borislava Koleva.

Takmičari 10. juna su premijerno u regionu „Here We Move, Here We Groove“ Sergeja Kresa, kao i „Kasćade Dreams“ Aleksandra Stojanovića, a završne večeri „Hip-Brainstorm“ Janeta Altiparmakova, dok će svakog dana festival organizovati tribine, promocije knjiga o muzici i rok koncerte.

Šesti „Dok en ritam“ biće svečano zatvoren 11. juna dodelom nagrada, filmom „Mystify: Majkl Hačins“ i koncertom na kome će pesme preminulih muzičara od Kovida izvesti grupa Lagana sreda, kojoj će se pridružiti bubnjarke i bubnjari Dragoljuba Đuričića (1953-2021).

