Otvorena izložba ’’Blistavo poput kraja sveta” u Galeriji “Hestia” u Beogradu

BEOGRAD – Izložba ’’Blistavo poput kraja sveta” francuskog umetnika Klemona Bedela, otvorena je večeras u Galeriji i umetničkoj rezidenciji „Hestia“ u Beogradu.

Nova postavka slika punih jakih kolorita trajaće više od dva meseca, odnosno do 26. februara sledeće godine.

Zanimljiv višeslojni likovni projekat u nekoliko prostorija galerije, poput kompleksnog lavirinta, kao da pripoveda svoju priču ili novelu iz više nivoa i nastavaka, a čine ga slike rađene u tehnici ulja na platnu, intenzivnih boja.

Francuski slikar kroz svoju umetnost podseća da živimo u nemogućoj sadašnjosti – u prelomljenom dobu, u svetu gde dominira pretnja izumiranja, kako navodi Anja Tončić u pratećem tekstu za izložbu.

Klasičnog svečanog otvaranja sa standardnim pozdravnim govorima nije bilo, jer je to praksa, odnosno pravila ove novije umetničke galerije i rezidencije, ali je publike svakako bilo.

Pomeranja koje prikazuje autor su šapat brojnih prošlosti i onoga što tek dolazi, i posmatrano kroz prizmu njegovih radova na platnu – univerzum je mnogo puta pre već dostigao smak sveta, dalje piše u tekstu Anje Tončić.

Bedelove slike pristupaju ovom problemu nudeći vizuelni podsetnik na prikrivena uređenja otpornosti prirode, tako da je ovo iskren, blistav skup likovnih dopisa iz budućih sistema i načetih prošlosti, pođednako zasnovan na umetnosti, nauci i naučnoj fantastici.

Platna su pretežno manjeg ili srednjeg formata, sa nekoliko gigantskih slika kao skupina jarkih, upečatljivih, oštrih poteza uljane boje koji se „emituju u prikazanom zemjljištu i vodi, zagađuju vazduh, prodiru u biljke i drveće sa zaslepjujućim intenzivnim bojama“.

Izložba “Blistavo poput kraja sveta”, kako je inače praksa Hestia galerije, imaće svoje prateće programe.

Klemon Bedel će boraviti u Beogradu prvih nekoliko dana izložbe, sve do 24. decembra.

Slike nose nazive na engleskom jeziku – „Revival“ (Okupljanje), „Both Sides“ (Obe strane), „Arrival“ (Dolazak), „Antigravity“ (Antigravitacija), „Nitro Cloud“ (Nitro oblak), „Enigma of the Day“ (Enigma dana), „Metabolism of Ghosts“ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Metabolizam duhova), „Blue Blood“ (Plava krv), „Distorted Paragon“ i „Neurotransmitters“.

Autor dolazi iz francuskog grada Miluz, završio je master studije 2017, a od 2016. do 2020. godine je živeo i radio u Beogradu.

Tokom boravka u Srbiji razvio je i snažnu vezanost za estetiku i suštinu brutalističke arhitekture, a inače u svom stvaralaštvu, on se gotovo isključivo bavi slikarstvom.

(Tanjug)

