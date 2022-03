Otvorena izložba fotografija irskih muzičara na Sava prome

BEOGRAD – Izložba fotografija „Rebel Song: Faces Of Irish Music“ britanskog fotografa Endrjua Ketlina otvorena je danas na Savskoj promenadi kao uvod u Deseti Beogradski Irski festival (BIF), čiji će glavni program trajati od 12. do 20. marta u Beogradu.

Počasna konzulatkinja Irske En Pešić i direktor BIF-a Jaš Kaminski otvorili su izložbu fotografija, iz istoimene Ketlinove knjige, na kojima su ovekovečeni brojni pop, rok i folk irski muzičari kao što su Bona Voks, Bob Geldof, Šinejd O Konor, Šejn Mek Govan, Kristi Mor, Fergal Šarki, Fil Lajnot i Rori Galager.

„Ketlin čije fotografije gledamo ovde napravio je knjigu i izložbu zasnovane na tradiciiji irske muzike i tradiciji pobune u irskoj muzici. Što je buknulo velikom snagom krajem 20. veka i zato imamo toliko slavnih irskih muzičara danas. Imamo dugu istoriju pobune koja nam je odomaćena i prirodna je u muzici“, istakao je Kaminski za Tanjug.

Izložba „Rebel Song: Faces Of Irish Music“ trajaće na promenadi do 31. marta.

Prema rečima kaminskog, program BIF-a biće održavan na brojnim lokacijama u Beogradu, a izdvojio je koncert irskog benda Hothaus flavers 18. marta u Novom Bitefartkafeu i prikazivanje dokumentarca „Fil Lajnot: Pesme za nakon što odem“ 15. i 17. marta u Jugoslovenskoj kinoteci, u okviru festivalske „Nedelje irskog filma“.

Pešić je podsetila da je Kaminski pre deset godina došao na ideju da irski nacionalni praznik Dan Svetog Patrika 17. marta u Beogradu „bude mnogo više od toga“, zahvaljujući festivalu koji kombinuje film, muziku, vizuelne umetnosti, hranu „i sve što vole Irci, a i Beograđani“.

Povodom irskog praznika, u Beogradu će 16. i 17. marta njihovom nacionalnom zelenom bojom biti osvetljeni Most na Adi, trg Slavija, Brankov most, Stari most, palata „Albanija“, hotel „Moskva“ i zgrada Glavne pošte, a Pešić se zahvalila zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću i Gradu „za to i sve što rade da festival bude svake godine visoko uspešan“.

(Tanjug)

