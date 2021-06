Otvorena izložba Maradoninih fotografija

BEOGRAD – Izložba fotografija „Maradona“, posvećena čuvenom fudbaleru Dijegu Armandu Maradoni, otvorena je danas u prisustvu njenih domaćih autora i predstavnika Ambasade Argentine na prostoru Savske promenade u Beogradu.

Izložba u okviru festivala Beogradski mesec fotografije (BMF) trajaće na Savskoj promenadi do 18. juna i predstavlja ekskluzivni izbor fotografija Maradone (1960-2020) iz arhiva argentinske novinske agencije Telam i srpske MN Pres, kao i fotografa Dragane Udovičić i Aleksandra Dimitrijevića.

“Postoje (Maradonini) murali u Beogradu i Argentini To je sjajan spoj Srbije i Argentine, i odražava mnoge stvari koje su nam zajedničke – ljubav prema Maradoni, prema fudbalu i mnogim drugim stvarima”, rekao je na otvaranju sekretar ambasade Argentine Havijer A. Ćalijan.

Organizatori izložbe navode da prikazana „kolekcija sumira život argentinskog fudbalskog velikana kroz već legendarne fotografije koje ne samo da dokumentuju trenutak, već i istoriju i osećanja“.

„Maradona je imao tri velike ljubavi: porodicu, fudbal i Argentinu, odnosno Latinsku Ameriku. Zavoleo je i Srbiju nakon posete u oktobru 1982, kada je postigao svoj čuveni gol na beogradskoj Marakani, pred 95.000 gledalaca, i 2005, tokom snimanja dokumentarca ‘Maradona by Kusturica'“, navode iz „BMF“.

Izložba „Maradona“ realizovana je uz podršku ambasade Argentine, agencije Telam Agencia Nacional de Noticias, MN Pres-a i Beograda na vodi.

BMF peti put organizuje nekoliko ljubitelja umetnosti i fotografije, u saradnji sa umetničkim fondacijama, muzejima, galerijama i inostranim kulturnim centrima i ambasadama u Beogradu.

(Tanjug)

