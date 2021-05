Otvorena izložba Paralelna stvarnost karikaturiste Predraga Koraksića(VIDEO)

Izložba „Paralelna stvarnost“ karikaturiste Predraga Koraksića Corax-a otvorena je večeras u Dorćol Platz-u u Beogradu i trajaće do 14. juna.

Izložbu najvećim delom čini 20 radova koje je Koraksić uradio za Medija centar Beograd kao ilustracije tekstova kolumnista Medija centra iz Srbije, regiona i Evrope.

Profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti Milena Dragićević Šešić rekla je na otvaranju da „tako britka, jetka i tačna umetnička forma gotovo da ne postoji kakvu nam je Koraks omogućio svojim karikaturama, da shvatimo doba u koje živimo.“

Dodala je da je na crtežima mnogo priča: od čarobnog napitka iz Asteriksa, do Hamleta, jer nas „Koraks svojim potezom i vešto odabranim bojama uvodi u paralalenu stvarnost u kojoj ne bismo želeli da živimo, ali ne možemo pobeći“.

„U jednom crtežu sa nekoliko delikatnih poteza, dobijamo ceo jedan univerzum“ rekla je Dragićević Šešić i dodala da u ovo vreme bez kulure, Koraksove karikature donose refleksiju o suštinskim problemima društva.

Psiholog Žarko Trebješanin naveo je da kad se nekome pokušava da se nešto da objasni, a on ne shvata, kaže se: „Jel’ hoćeš da ti nacrtam?“.

„E, Koras to radi. On zaista uspeva da neke složene ekonomske, sociološke i politikološke analize izrazi bez reči kristalno jasnim crtežom“, rekao je Trebješanin i dodao da su potrebni talenat i inteligencija da se na taj način govori o tako teškim temama kao što je korupcija, medijska manipulacila ili demagogija.

„On je strog i nepotkupljiv sudija koji nema milosti ni prema svojim političkim simpatijama, ume da ukaže na grešku i žigoše bez ustručavanja i to je velika vrednost. Kod njega nema kompromisa i relativizacije onoga što je zlo, ni što je zločin, a to je moralni šamar moćnicima koji zloupotrebljavaju vlast i on odjekne i dugo se pamti“, istakao je Trebješanin.

Novinar i publicista Peca Popović rekao je da je Srbija za karikaturiste i aforističare neiscrpna inspiracija i da posao duhovitih ljudi nikad nije bez zlatne gradje.

„Ova izložba dokumentuje paralalnu stvar, taj divlji brak izmedju jave i bahatosti koju svi trpimo“, rekao je Popović i dodao da je kod Koraksića sve bez reči jasno glasno i bolno tačno, i da on već 71 godinu „ukazujući na lavinu budalaština, čuva gradjansko pravo na stav i dostojanstvo“.

Sam Predrag Koraksić se na otvaranju svoje izložbe zapitao: „Šta je bogu skrivio da mora da se bavi ovim ljudima večito?“.

On je dodao da je u početku bilo drugačje, a da mu je sada „muka kad treba da izabere neki dogadjaj“, ali da je karikatura najbolja kada se reaguje odmah.

„Neću odustati i nastaviću da radim kako sam počeo 1950. godine i od tad nisam stao“, rekao je Koraks.

Predrag Koraksić Corax je jedan od najpoznatijih domaćih karikaturista, objavio je osam knjiga karikatura i dobitnik je velikog broja domaćih i internacionalnih nagrada.

Rodjen je u Čačku, 1933. godine, u učiteljskoj porodici. Od 1998. godine radi u listu Danas, gde svakodnevno objavljuje aktuelnu karikaturu, uz to je i stalni saradnik portala Radija Slobodna Evropa i portala Peščanik, a od 2020. godine je i stalni saradnik portala Medija centar Beograd. Imao je više od 40 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.