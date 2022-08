Otvorena izložba SUN o klimatskim promenama

BEOGRAD – Kolektivna izložba SUN, posvećena klimatskoj krizi, svečano je otvorena večeras u Kuli Cetinjskoj u Beogradu pred velikim brojem ljubitelja umetnosti.

Ovaj projekat i inicijativa se realizuju u saradnji sa poznatom beogradskom galerijom “Novembar” i broji više od 10 izlagača – umetnika.

Atraktivan prostor visoke Kule podeljen je na tri nivoa za izlaganje slika različitih tehnika gde su autori na svoje načine prikazali svoje viđenje ovog akutnog problema.

Izložbu je organizovala omladinska inicijativa SUN koja ima cilj da okupi lokalne umetnike i pomogne prvenstveno mladima, ali i celom stanovništvu da se poistoveti sa problemom klimatske krize, što predstavlja prvi korak ka edukaciji i preduzimanju akcije.

Nina Marić ispred SUN inicijative je istakla da su odlučili da se bave ekološkim aktivizmom gde bi razvijali više ciljeva, i gde bi se autori susreli oko ideje da je umetnost iskaz ličnog, subjektivnog iskustva i kao najjača emocija može da služi u tu svrhu aktivizma.

“Iako je danas velika ekspanzija ekološke svesti, veliki broj ljudi nije zainteresovan da se dublje bavi ovim problemom osim površnog i sada već društveno očekivanog nivoa. Ta promena svesti je ono što prvo mora da se desi kako bi pokrenuli bilo koje konkretne akcije ili inicijative. Ipak, sve to se nama stvarno dešava, u našem dvorištu, našoj zemlji, ili našim ljudima”, rekla je Marić.

Tokom dve nedelje, do 13. avgusta u umetničkom prostoru Kula Cetinjska u muzičkoj komuni između klubova “Subbeerni centar”, “Elektropionir” i “Bluz I Pivo”, biće postavljena ova izložba posvećena podizanju svesti o ekološkoj i klimatskoj krizi.

Natalija Stanković, ispred EcoHub Srbija, rekla je da je to

omladinsko ekološko udruženje osnovano sa ciljem jačanja i pružanja podrške lokalnom ekosistemu i inicijativama.

“Mi nismo bili toliko kreativni kao umetnici, ali smo napisali jedan poseban vodič, skroz različit od klasičnih vodiča na koje ste navikli, koji na zanimljiv način objašnjava zašto je važno da se vodi računa o klimatskim promenama”, najavila je Stanković i dodala da će vodič biti objavljen u septembru.

Koordinatorka projekta “Na mladima klima ostaje” Mina Mirić, ispred organizacije “WWF Adria”, navela je da su umetnici na ovom projektu i sami veoma zabrinuti oko teme klimatske krize, tako da je realizacija same izložbe i podrška mladima da se svaka akcija može izvešti do kraja.

“Kada govorimo o klimatskim promenama i krizi, ne oslikavaju stručni ljudi svima problem kakav on zaista jeste, jer obično to bude dosta suvoparno, sa gomilom brojeva ili grafikona, koje običnom svetu ne znači mnogo. Zato me je oduševila ideja autora ove postavke da se taj problem predstavi kroz – umetnost. Moram ih pohvaliti da su sve sami radili, istraživali su sve što su mogli, objavili su i konkurs za izložbu na različitim umetničkim fakultetima”, rekla je koordinatorka Mirić.

Među autorima su afirmisani umetnici poput Ivana Kocića, ali i mlada talentovana lica i studenti.

Posetioci mogu pogledati radove autora Nemanje Milenkovića (delo “The Confešion” sastavljeno iz četiri izlagačke celine), ili umetnice Adrien Ujhazi, oboje sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, Gorane Bačevac sa FLU ili Jovana Matića sa FPU iz Beograda.

Takođe, izloženi su radovi – crteži Nebojše Yamasakija Vukelića (Beograd), Marine Milanović (Novi Sad), serija akvarela Marije Avramović (Beograd), dela Dunje Đolović (rodom iz Prokuplja, diplomirala Pejzažnu arhitekturu na Šumarskom fakultetu u Berogradu).

SUN inicijativa troje mladih iz Beograda nastala je u okviru programa World Wide Fund for Nature (WWF) „Na mladima klima ostaje”, sa željom da kroz umetnost kao jedan od najjačih pokretača emocija skrene pažnju na problem klimatske krize i stvori ličnu povezanost kod posetilaca koji će doći da uživaju u domaćoj umetničkoj sceni.

„Na mladima klima ostaje” je projekat koji u Srbiji sprovodi WWF sa ciljem osnaživanja mladih od 15 do 24 godine, koji žele da pokrenu inicijative protiv klimatskih promena.

Projekat je deo Evropske klimatske inicijative Federalnog ministarstva za okolinu, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost Nemačke, a podržala ga je britanska ambasada u Beogradu

