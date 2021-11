Performans “Monument” otvara izložbu “Evrovizion” u MSUV

NOVI SAD – Performans “Monument: Bez izgubljenih” umetnice Ivane Ivković, otvoriće 26. novembra izložbu “Evrovizion – Crošing Stories and Spaces” u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (MSUV) u Novom Sadu.

Na otvaranju će biti prisutna kustoskinja Sanja Kojić Mladenov, kao i umetnici: Igor Bošnjak, Važiko Čačkjani, Lana Čmajčanin, Ivana Ivković, Vladimir Miladinović, Stan de Natris i Adnan Softić. Izložbu organizuje Institucija za internacionalne odnose u kulturi iz Nemačke – ifa u saradnji sa MSUV, Gete Institutom Srbije, i deo je programa „Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022“.

Projekat“Monument: Bez izgubljenih”predstavlja nastavak multimedijalnog istraživanja autorke započetog pre nekoliko godina, u kojem stvara žive slike na sceni u specifičnim kontekstima i mestima. Pitanja identiteta i rodnih stereotipa zauzimaju značajno mesto u delu Ivane Ivković pri čemu ona koristi polunago muško telo kao performativni instrument ili medijum specifične osetljivosti i senzualnosti.

Veća grupa muških izvođača, u MSUV, uz minimalnu koreografiju oživljava scenario koji predstavlja razvijenu kompoziciju Poslednjeg suda – dekonstrukciju ove biblijske predstave kojom se „ponovo oživljava“ trenutak nakon nje, a delo govori o strahu od nepoznatog.

Izložba “Evrovizion – Crošing Stories and Spaces” bavi se aktuelnom društveno-političkom situacijom u Evropi i idejom evropskog identiteta.

Na izložbi će svoje radove predstaviti umetnici – Nevin Aladag, Igor Bošnjak, Važiko Čačkjani, Lana Čmajčanin, Johana Diel, Petrit Halilaj, Ivana Ivković, Žani Žember, Vladimir Miladinović, Henrika Nauman, Emilija Škarnulite, Selma Selman, Slavs and Tatars i Adnan Softić.

Kustoskinje izložbe su Sanja Kojić Mladenov i Sabina Klem.

Za vreme prezentacije izložbe koja će trajati od 26. novembra sve do 27. februara 2022, biće održana serija pratećih programa u Novom Sadu.

U februaru naredne godine u galeriji Menjačnica Gete-Instituta u Beogradu očekuje se realizacija izložbe spomenute umetnice Henrike Nauman.

Institucija za internacionalne odnose u kulturi iz Nemačke – ifa koncipira, promoviše i organizuje izložbe o likovnoj umetnosti, dizajnu i arhitekturi širom sveta, od istorije Bauhausa do savremene umetničke prakse i moderne fotografije.

Ovu umetničku i kulturnu razmenu inicira odeljenje umetnosti ifa, svojim programima u galeriji u Štutgartu i galeriji u Berlinu, putujućim izložbama, podrškom umetnicima, kao i programima za bijenale i konferencije.

Organizacija ifa je najstarija nemačka posrednička organizacija za internacionalne odnose u kulturi, koju podržavaju Savezno ministarstvo inostranih poslova SR Nemačke, pokrajina Baden-Virtemberg i njen glavni grad Štutgart.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.