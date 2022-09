Petrović: Film Vera govori koliko rat menja ljude

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Lenka Petrović koja je govorila o svojoj ulozi u predstojećem filmu „Vera“.

Petrović je rekla da igra Smilju prijateljicu iz ranog detinjstva glavne junakinje špijunke Vere Pešić, koju igra Jovana Stojiljković.

„Ne bih rekla da je to film o Drugom svetskom ratu, pre bih rekla da govori o međuljudskim odnosima, kako se ljudi menjaju rapidno u tim okolnostima. Kako rat menja ljude, kako ih oblikuje“, ocenila je glumica.

Petrović je rekla da su joj atmosfera na snimanju, scenografija i kostim omogućili da istog momenta uđe u ulogu, uživa i preda se ulozi porodične žene.

„Smilja na kraju bira porodicu. Lično nisam osvešćen da u ovim godinama mogu da imam porodicu. To me snašlo da sam ođedanput porodična žena u tim okolnostima. Iznenadila sam sebe i pronašla sam majčinski momenat. Verovatno mi je proradio majčinski instinkt“, navela je Petrović.

Prema njenim rečima, scenario reditelja filma Nedeljka Kovačića je „dinamičan, ništa nije na prvu loptu, ima mnogo likova ali svaki ima svoju misiju i nije tu bez razloga“, što će publici biti zanimljivo.

Petrović je rekla da bi u buduće volela da se oproba u mjuziklu, koji je zahtevan žanr, kao i da malo više radi u pozorištu zbog kojeg je i upisala glumu.

Kao ćerka Olge Odanović i Petrovića Peleta, Petrović je je rekla da jesada u fazi kada prihvata kao normalnu pojavu da ima roditelje poznate glumce.

„Na njih ne gledam kao na glumce, nego kao na roditelje. Svaki put kad me neko pita kako je to da li mi je teret – nije mi teret. Volim i da kradem od njih znanje i zanat. Ne libim se da pitam. To je normalno. Sva deca traže savet od roditelja, a na meni je da se svojim radom dokažem. Publika je ta koja ocenjuje“, rekla je Petrović.

(Tanjug)

