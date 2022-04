Pingović o povratku festivalal „Beogradsko proleće“

BEOGRAD – Muzički festival „Beogradsko proleće“ sa 18 takmičara u novom ruhu biće održan sutra u velikoj sali MTS Dvorane, odnosno do skora Kombank Dvorane, a jedini glumac među muzičarima na ovoj manifestaciji – Boris Pingović za Tanjug ističe da je ova manifestacija veliki brend Beograda i Srbije i da je počastvovan što je deo te priče.

Pingović će nastupiti kao kantautor sa svojom pesmom „Život“ za koju je pisao muziku i tekst.

„Jeste na neki način intrigantno i neobično, što sam kao glumac na ovom festivalu, ali najviše je to iznenađenje samo za mene. Za one koji me znaju, nije sve to toliko neobično. Istina, manje je vidljivo da se ja uporedo bavim glumom, muzikom i pisanjem poezije“, rekao je Pinković i najavio izlazak prvog studijskog albuma „Avgustovski januar“.

On je na druženju s novinarima u MTS dvorani rekao da je jedna od kompozicija sa tog albuma upravo i pesma „Život“ koju će u petak premijerno izvesti na „Beogradskom proleću“.

Uz Pengovića na festivalu će nastupiti 17 muzičara među kojima će biti i poznati Lado Leskovar sa pesmom „Beograd, ti i ja“.

Na obnovljenom festivalu „Beogradsko proleće“, publika će u bivšem Domu sindikata, na istom mestu gde je manifestacija i rođena pre ravno 60 godina, moći da čuje, između ostalih, i ŽZeljka Vasića, Mirzu Selimovića Bojana Marovića.

Gledaoci će SMS porukama odrediti tri najbolja izvođača, koja će podeliti nagrade od 100.000, 200.000 i 300.000 dinara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.