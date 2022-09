Pižurica: Opera „Koštana“ je naše nacionalno blago

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je operska pevačica Sofija Pižurica koja je govorila o svojoj ulozi u operi „Koštana“ Petra Konjovića čijim izvođenjem 1. oktobra počinje nova sezona u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Pižurica je rekla da sve u ansamblu raduje što „Koštana“ otvara novu sezonu, iak osu se svi prethodno bili pitali da li je to adekvatan izbor nakon odmora kao jedan od najzahtevnijih nalsova ne samo u beogradskoj operi nego i šire.

„Muzika Petra Konjovića zahteva potpunu koncentraciju svih na sceni. Međutim, posle proba shvatili smo da jeste bio pravi izbor zato što je opera ‘Koštana’ naslov koji privlači publiku. To je nase nacionalno blago. Zavisi isključivo od nas da li ćemo to negovati. Svi smo dali sve od sebe da to bude predstava koja će se pamtiti“, navela je Pižurica.

Prema njenim rečima, uloga Koštane je „poseban izazov zato što nosi dramu u sebi“, kao lik koji je u „sukobu sa samom sobom ali i okolinom, jer zahteva slobodu, pravu na ljubav umetnost muziku“ u okruženju Vranja 1880. godine.

„Nosi veliku dramatiku u sebi, koja motra da se čuje u glasu, ali istovremeno je devojčica, na pragu sazrevanja i nosi tamu u sebi koju ne zna kako da kontroliše“, istakla je sopranistkinja.

Kada peva Koštanu Pižurici je najveći izazov da napravi balans između dramske radnje, koja mora celu da je obuzme, i kontrole izuzetno zahtevne muzike Konjovića, jer čitavo vreme „mora da se broji, pazi, krajičkom oka gleda dirigent i sluša orkestar“.

„Publika će imati priliku da čuje izuzetno umetničko delo bazirano na sevdahu. To je ono što je nase tradicionalno, iz okoline Vranja što ima orijentalani prizvuk. ‘Koštana’ je jedna od najlepših domaćih opera ikada napisanih. Ovo je poslastica za sve koji cene srpsko, domaće i vole umentost i operu“, rekla je Pižurica.

Upitana kako gleda budućnost opere, Pižurica je rekla da se nada da će „preživeti digitalnu revoluciju koja se zasniva na što kraćoj pažnji gledalaca, na senzacijama“, koje se dešavaju jako brzo i isto tako nestaju.

„Opera traje i po tri, četiri sata. Zahteva koncentraciju i pažnju učesnika i u gledalištu. Međutim mislim da ono što se dobije gledanjem uživo neke predstave, ta vrsta pročišćenja, uživanja u čistoj umetnosti, ne može da se nadomesti društvenim mrežama. Nadam se da će opera preživeti sve nas“, rekla je Pižurica.

(Tanjug)

