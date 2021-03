Plesna predstava iz Izraela 28. i 29. marta na BFI

BEOGRAD – Plesni komad “Još jedna stvar” izraelske Kompanije Adi Butrus iz Tel Aviva, u okviru 18. Beogradskog festivala igre (BFI) gostovaće 28. i 29. marta na Velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta i tim povodom je autorska ekipa predstave danas imala susret sa medijima.

Koreografiju potpisuje upravo umetnik Adi Butrus po kome trupa i nosi naziv, a ovaj autor i nastupa kao plesač u tom delu sa ostalim kolegama ovog kvarteta: Ariel Želbart, Žeremi Alberž i Uri Diker.

Premijera novog plesnog projekta odigrala se u oktobru 2020. na sceni pozorišta Théâtre de la Ville u Parizu, a plan je zapravo bio da se prvo izvede u Tel Avivu, što je svim plesačima bilo komotnije, jer su sva četvorica iz ovog grada.

“Festival u Tel Avivu nam je bio prvi cilj da prikažemo najnoviji komad, međutim, oni su kasnije prešli u digitalni svet, tako da im je program bio na onlajn platformama. Prikazali smo delo “Još jedna stvar” i na taj način, gde su ljudi preko svojih kompjutera mogli da nas gledaju, ali zvanična uživo premijera se odigrala u Parizu”, naglasio je Butrus.

Veoma mu je, kaže, drago što su došli dva dana ranije u Beograd, jer imaju dovoljno vremena da vežbaju, što inače retko čine, ali navodi i da nisu samo zbog toga poranili.

Sva četvorica će držati koreografske radionice mladim budućim nadama savremenog plesa od 12 do 16 godina, u prostoru Nacionalne fondacije za igru u centru Beograda.

Butrus je uzbuđen što nakon tolike meseci zatišja konačno može da putuje i ima živi dodir sa predstavom i nezamenljiv mu je , kaže,taj osećaj da igra uživo pred publikom.

Takođe, pored koreografskog rada i nastupanja, Butrus je kolekcionar ploča i di-džej, voli da istražuje muziku od 1950. do 1979. godine i da uključuje žanrove Srednjeg Istoka, Zapadne Afrike, Kariba i Latinske Amerike.

“Muziku tretiram kao još jednog igrača na sceni. Opet, sa druge strane, veoma volim i poštujem tišinu, koje u našoj predstavi ima dosta”, objasnio je stvaralac, koji napominje da i dalje kupuje redovno jako puno ploča i ima veliku kolekciju.

“U ovom komadu muzika je zaista raznovrsna, od svahilija iz Centralne Afrike, preko eksperimenrtalne muzike, do perioda 70-ih i 80-ih godina, kao prava senzacija”, naveo je koreograf iz Tel Aviva.

Ispričao je takođe da je još kao sasvim mali, sa svega 10 godina voleo da radi akrobacije kao što je hod na rukama i da dubi na glavi, što ga je kasnije opredelilo za plesačku karijeru.

Kroz ritual koji povezuje savremenost sa tradicijom, četvorica muškaraca u predstavi „Još jedna stvar“ prelaze svoj put zasnovan na empatiji, zajedničkoj sudbini i dubokom razumevanju, i na taj način posmatraju odnos između muškosti i snage.

Autor predstave nastupao je u komadima poznatih izraelskih koreografa – Iris Erez, Hilel Kogan, Dane Rutenberg, Noe Šadur, koje je izdvojio kao neku vrstu uzora, mada je naglasio da je u karijeri do sada ipak bio van rada u trupama, već je isključivo realizovao projekte sa koreografima, i to po jedan plesni komad sa svakim od spomenutih.

“U svojim komadima zanima me da istražujem ljudske odnose, život, ili samo svakodnevni život, rusku literaturu i da proučavam muziku 70-ih i 80-ih godina. Već sam rekao da sam ja koreograf realizma, a u tom ključu me zanima i politika kao tema, i to posebno politička pozadina u mojoj zemlji”, zaključio je Butrus.

Umetnik je profesionalnu obuku počeo u Mate Ašer školi za scenske umetnosti u Kibucu Gaaton, nakon čega je nastavio usavršavanje u Tel Avivu.

Njegovi koreografski radovi su izvođeni u Izraelu i na mnogim važnim svetskim scenama – Teatar de la Vil u Parizu, Bijenale igre u Lionu, Julidans festival u Amsterdamu, Crni paviljon u Eks an Provansu.

Dobitnik je prve nagrade na festivalu igre “Shades” (2013) za svoj debitantski plesni komad “Šta me stvarno izluđuje”.

Osnivač Beogradskog festivala igre Aja Jung je pomenula je jednu izmenu u programu, a to je da predstava “Alter ego” Drezden Frankfurt kompanije igre, koreografa Jakopa Godanija, ipak neće biti izvedena 17. aprila na sceni Sava centra. Komad je pomeren za 24. septembar, ali još nije određena lokacija u Beogradu.

(Tanjug)

