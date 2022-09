Počeo Venecijanski filmski festival

VENECIJA – Venecijanski fimski festival otvoren je svečano u sredu uveče prikazivanjem apokaliptične komedije „White Noise“ reditelja Noe Baumbaha sa Adamom Drajverom u glavnoj ulozi, u Netfliksovoj produkciji.

Na 79. Mostri u selekciji „International Critics’ Week“ biće prikazana srpsko-hrvatska koprodukcija „Da li ste videli ovu ženu?“ reditelja Dušana Zorića i Matije Gluščevića.

U glavnoj takmičarskoj konkurenciji festivala koji traje do 10. septembra su američki dokumentarac „All the Beauty and Bloodshed“ autorke Laure Pojtras, zatim „Argentina, 1985“ Argentinca Santijaga Mitre, „Athena“ Romena Gavrasa iz Francuske i komedija „The Banshees of Inisherin“ Martina Mekdonaga.

Tu su i epska komedija „Bardo“ meksičkog reditelja Alehandra Inaritua, iransko ostvarenje „Beyond the Wall“, kao i američki film „Blonde“ Andrjua Dominika u kome Ana De Armas igra Merilin Monro u fickijskoj biografiji čuvene holivudske glumice.

U konkurenciji za Zlatnog lava i ostale nagrade u Veneciji su i američko-italijanski romantični horor „Bones and All“ reditelja Luke Gvadanjina, belgijsko-italijanska „Ćiara“ Suzane Nikjareli, američko-francuski „A Couple“ Frederika Vajzmena, i britansko-američko ostvarenje „Ethernal Doughter“ Džoane Hog.

„Il signore delle formiće“ reditelja Đanija Amelija je takođe u konkurenciji, uz dramu „L’Immensita“ Emanuela Krijalezea, „Love Life“ italijanskog reditelja Kojia Fukade, i italijansko-američku „Moniku“ Andrea Palaora.

U Veneciju su stigli i iranski „No Bears“ Jafara Panahija, kao i francuska ostvarenja “ Les Enfants des Autres“ Rebeke Zlotovski, “ Les Miens“ Rošdi Zema i „Saint Omer“ Alis Diop, a tu su i britansko-američki „The Son“ Florija Celera, psihološka drama „Tar“ Amerikanca toda filda i „The Whale“ Darena Aronovskog u kome Brendan Frejzer igra muškarca teškog 272 kilograma.

Članovi žirija u glavnom takmičarskom programu su glumice Džulijen Mor i Lejla Hatami, reditelji Marijano Kon, Leonardo Di Kostanco, Odri Divan i Rodrigo Sorogojen i scenarista Kazuo Išiguro.

