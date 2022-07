Pol Hiton i DŽeki Abot izdaju novi album 30. septembra

21. jul (Tanjug) – Muzičar Pol Hiton i Pevačica DŽeki Abot najavili su za 30. septembar izlazak švog petog studijskog albuma „N.K-Pop“, koji će objaviti EMI u produkciji Hitonovog dugogodišnjeg saradnika DŽona Vilijamsa koji je producirao i prethodna četiri albuma, preneli su britanski mediji.

Duo je objavio dirljivu baladu „Still“ kao najavu sledećeg albuma, u kojoj emotivnom pesmom koju je Hiton napisao ističu želju da pruže saosećanje svim ljudima koji su se susreli sa gubitkom deteta, „bilo pobačajem, mrtvorođenim detetom ili gubitkom deteta“.

DŽeki Abot i Pol Hiton su započeli svoju saradnju 2014. godine kada su objavili album „What Have We Become“, nakon čega su usledila još tri albuma „Wisdom, Laughter and Lines“, „Crooked Calypso“ i „Manćester Calling“.

Pol Dejvid Hiton je engleski pevač i tekstopisac. Bio je frontmen grupe Housemartins, koja je sredinom osamdesetih imala uspeha sa singlovima „Happi Hour“ i „Caravan of Love“, pre nego što su se raspali 1988.

Zatim je osnovao grupu „Beautiful South“, čiji su debitantski singl i album objavljeni 1989. kojim su stigli do velike popularnosti.

Imali su seriju hitova tokom 1990-ih, uključujući broj jedan na britanskoj listi „A Little Time“.

Raspali su se 2007, a potom je Hiton nastavio solo karijeru, tokom koje je objavio tri albuma. 2014. je objavio ploču u saradnji sa bivšim vokalom „Beautiful South-a“ Džeki Abot i od tada traje njihova saradnja.

Britanski list Guardian opisao je Hitona kao „jednog od najboljih tekstopisaca u Britaniji“.

(Tanjug)

