Popovic Perisic demantuje navode o Miroslavljevom jevanđelj

BEOGRAD – Nekadašnja ministarka kulture Nada Popović Perišić izjavila je da će Veljko Topalović i Boško Savković svoje tvrdnje morati da dokažu na sudu, dok u SANU kažu da nemaju veze sa restauracijom „Miroslavljevog jevanđelja“.

Nakon današnje konferencije za novinare priređivača faksimila „Miroslavljevog jevanđelja“ Veljka Topalovića i autora dokumentarnog serijala o istorijatu rukopisa Boška Savkovića, bivša ministarka je rekla agenciji Tanjug da su oni izrekli „potpune laži o zloupotrebi sredstava“, a koje je navodno njeno ministarstvo namenilo konzervaciji i fototipskom izdanju rukopisa.

„Autori pominju neverovatne sume od 1.600 evra do osam miliona evra. Budući da je to enorma laž koja dovodi u pitanje moje ime i moj rad, učesnici će morati to da dokažu na sudu“, rekla je Popović Perišić.

Ona je podsetila da je „Ministarstvo kulture u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima odobrilo Narodnom muzeju u Beogradu i Narodnoj biblioteci Srbije objavljivanje fototipskog izdanja.

Prema njenim rečima, to je urađeno „imajući u vidu da su te ustanove ovlašćene da trajno čuvaju i brinu o pokretnim kulturnim dobrima“, kao i da „izveštaji o utrošenim sredstvima postoje u godišnjim izveštajima pomenutih institucija“.

Rekla je i da autori tvrde da je Ministarstvo kulture zabranilo svojim rešenjem od 3. septembra 1998. godine fototipsko izdanje koje je uradila izdavačka kuća „Dosije“, a da je istina da je to izdanje nije zabranjeno već nije legalizovano, jer „predstavlja izdanje koje je ostvareno prevarom i bez saglasnosti Ministarstva kulture na koje su izdavači bili obavezni po Zakonu o kulturnim dobrima“.

Pomennula je da o tome postoji i odluka Vrhovnog suda od 25. maja 1999. koja potvrđuje resenje Ministarstva kulture kojim se odbija zahtev izdavačke kuće „Dosije“ za dobijanje odobrenja za korišćenje naziva, imena i lika kulturnog dobra od izuzetnog znacaja u komercijalne svrhe, odnosno za objavljivanje foto-tipskog izdanja “Miroslavljevog jevanđelja”.

Srpska akademija nauka i umetnosti je saopštila danas da „nema nikakve veze sa restauracijom ‘Miroslavljevog jevanđelja obavljenom pre više od 20 godina“.

„Za sva pitanja koja su izvan nadležnosti SANU, molim Vas da se obratite nadležnim institucijama – Ministarstvu kulture i informisanja Srbije, Narodnoj biblioteci Srbije i Narodnom muzeju“, navedeno je u saopštenju.

Takođe, navedeno je da je SANU preko svog Audiovizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju učestvovala u procesu digitalizacije ‘Miroslavljevog jevanđelja’ i da je taj posao završila sa velikim zadovoljstvom.

„Audiovizuelni arhiv i centar za digitalizaciju SANU je samo digitalizovao Jevanđelje, i to u prostorijama Narodnog muzeja gde je bila prenesena oprema za taj poduhvat“, kažu u SANU.

