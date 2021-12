Poznate ličnosti učestvovale u humanitarnoj akciji za decu

BEOGRAD – Mnogi poznati glumci, muzičari, sportisti i književnici danas su obradovali decu ometenu u razvoju u humanitarnoj akciji kićenja jelke, u specifičnom kafiću “Zvuci srca” u Beogradu, na Čuburi.

Taj ugostiteljski objekat je osnovala humanitarna organizacija „Dečje srce“ kao jedinstven koncept u Srbiji, a u njihovoj organizaciji je realizovan današnji događaj.

Mnoge javne ličnosti su se odazvale pozivu i kitile su jelku uz veliku pomoć dece sa posebnim potrebama – muzičari Bilja Krstić, Dr Nele Karajlić, autor i zabavljač za decu Peđolino, teniski selektor Bogdan Obradović, karatistkinja Tanja Petrović, glumci Eva Ras, Rastko Janković i Tašana Đorđević Adamović, i mnogi drugi.

Kafić “Zvuci srca” skoro da je bio mali da primi toliki broj gostiju koji su uživali u višečasovnom druženju sa decom ugostiteljima.

Svetska šampionka i jedna od najboljih sportistkinja Jugoslavije – karatistkinja Tanja Petrović, za Tanjug je izjavila se u ovakvoj atmosferi uvek oseća veoma prijatno i da joj je u kafiću “Zvuci srca” – puno srce, jer oseća hrabro srce kod ove dece.

“Čim sam ušla, osetila sam divnu energiju, i to je takav osećaj da kroz životno iskustvo naučite da postoje mesta koja vas inspirišu i zovu vas da dođete ovde i onda nemate potrebu odavde ni da odete. Ovo je jedno od tih mesta, i organizacija “Dečje srce” je stvarno divna priča gde svako od nas nađe deo sebe i deo drugog u sebi”, nadahnuto je govorila Tanja Petrović.

“Ovo je izuzetna ljudska i humana priča, da svako može da se ostvari na način koliko mu to dozvoljava potencijal. Potrebno je da se poštujemo, volimo jedni druge i da se pomažemo”, kazala je Petrovićeva.

Ona je naglasila da u ovakvim kafićima gde rade deca i osobe sa posebnim potrebama, postoji prisniji odnos nego što ima bilo koji drugi kafić u gradu, jer deca žele da daju najbolji deo sebe.

“Tako se posetioci osećaju bliži u odnosu na bilo kog konobara u nekom restoranu, koga ni ne pogledate u oči. Ovde vas zanima ko je ispred vas, jer ta osoba daje celog sebe vama”, istakla je šampionka i dodala da oni zrače tom toplinom.

Tanja Petrović je osnivač karate kluba “Nippon” koji uskoro slavi jubilarni 20. rođendan, gde dugo godina rade sa ovom decom razne projekte, kao što je “Sportska bajka” koja se odigrava dve decenije u Zoološkom vrtu u Beogradu, ima humanitarno-sportski karakter.

Oni pozovu svu decu iz domova bez roditeljskog staranja, kao i određene institucije koje se bave decom i osobama sa posebnim potrebama, i svoje goste, i tako svi zajedno provedu dva dana druženja.

Onda promovišu kulturu, sport i vaspitanje, a ulaznica je paketić koji naprave roditelji za svoju decu.

Prema njenim rečima, ponekad sakupe čak i 2.000 paketića, a sadržaj koji Zoo vrt daje jeste velika sportska pijaca sa još nekim radionicama iz oblasti umetnosti, posebno muzike.

Nekada im je potrebno dva dana da odnesu sve te poklone koji građani pripreme, a ta dva dana se druže kroz umetnost, zabavu, muziku, sport, i poklanjaju sebe drugima.

Još jedan projekat naziva “Pomeramo granice” organizuju u Srednjoj zanatskoj školi u Rakovici za decu iz srednjih škola koji se obučavaju da započnu poslove samostalno.

Kroz karate, mačevanje ili džudo tenis, Tanja i njena ekipa predstavljaju toj deci sport kao oblast u koju je potrebno da se uključe, i onda oni nastavljaju dalje da treniraju, osvojili su određene pojaseve.

Karatistkinja se nada lepšim stvarima ulaskom u 2022. godinu, mada je naglasila da su u njenom klubu “Nippon” sve vreme neprekidno radili, i od 16. marta 2020. kada je nastao karantin, i od 9. maja te godine kada je dozvoljeno da se nastavi sa radom objekata, sve do sada.

“Mnogo mi je žao što su ljudi iz sveta sporta i umetnosti oko nas nestajali zbog svega što nas je snašlo sa koronom, ali borilački duh i karate u nama je stvorio jednu jaku barijeru da se borimo protiv svih teškoća. Način na koji se mi borimo protiv pandemije jeste da demonstriramo zdrav duh i zdravu energiju, ljubav prema životu i da zaštitimo našu decu koja su nam dana na čuvanje”, rekla je Tanja.

Na Srebrnom jezeru gde imaju kamp “This is Sparta” okupljali su sve grupe dece vezane za sport, kulturu, obrazovanje, vaspitanje i uključeni su u razne aktivnosti.

“Potrebno je da se deca i svi mi bavimo sobom, da se družimo i podelimo naše strahove, da se suočimo sa svim onim teškoćama koje nam se dešavaju. Samo tako ćemo biti jači, zdraviji, pre svega mentalno, i da se ne bojimo, jer strah izaziva razne bolesti. Kada se osnažimo kroz naš borbeni duh, onda kao da imamo jedan Kineski zid ispred sebe”, zaključila je Tanja Petrović za Tanjug.

Autor i urednik dokumentarnih emisija za decu na radiju i televiziji, poznato TV lice – Predrag Vuković Peđolino, za Tanjug je izjavio da je ovakav skup sa decom za njega sasvim uobičajena stvar, jer se već dugi niz godina uveliko družim sa ovim mladim ljudima.

“Nekad su bili veoma mali kada smo se upoznali, prvo je to bilo u dnevnom boravku u Šekspirovoj ulici, a onda u boravku “Sunce” na Bežanijskoj kosi, kao i širom Srbije. Jako sam srećan što je neko smislio da napravi baš ovakvo mesto. Voleo bih da se napravi lanac ovakvih kafića širom Beograda i Srbije”, dao je ideju junak dece iz mladosti – Peđolino.

“Neverovatna je ljubav koju ova deca daju, nešto posebno, prava retkost. Kada odem da se sa njima vidim, i treba nešto da radimo, naročito deca sa Daunovim sindromom – odmah učestvuju, svi su jako kreativni. Uvek sam to radio u mojim TV emisijama, dovodio decu sa specijalnim potrebama, a to nisam smatrao da treba da se posebno ističe. I oni su naravno sve lepo radili kao i sva ostala deca”, podvukao je Vuković.

Kao umetnik i autor emisija koji je svoju karijeru posvetio deci, simbolično kićenje jelke sa ovom decom mu veoma prija kao ulazak u novu lepšu godinu od prethodne dve koje smo imali.

“Ljubav koju vi dobijete od njih, tu pažnju, to otvoreno srce je mnogo jače, izraženije, nego kod većine dece. Kod takvih mladih ljudi specifično je kada im date neki zadatak. Oni to uvek ispune apsolutno, sto posto, nema kod njih da li hoće, mogu, oni to sve zaista urade. Oseća se njihova sreća koja sve nas nadahnjuje”, primetio je Peđolino, koji često ima mnoge predstave i priredbe za decu.

Obično oko Nove godine i Božića pozovu ga da realizuju neke projekte, posebno zovu iz udruženja njihovih roditelja, kojima on uvek kaže da ne budu zatvoreni sami među sobom, već da izađu u svet. “Kada me deca pozovu, tu ne postoji šansa da ne dođem”, jasan je Peđolino, i nagovestio da uskoro odlazi u penziju, mada je to samo zvanično, a sa planovima i idejama ne miruje.

“Razmišljam o nekim projektima za YouTube, jer danas televizija ima neke svoje druge zakonitosti. Ja ću to da radim na jedan drugačiji način, kao mala privatna produkcija”, zaključio je Peđolino.

Glumica Tašana Đorđević Adamović, za Tanjug kaže da je veoma radosna što je deo ove humanitarne misije, i slaže se sa Tanjom Petrović da se u kafiću “Zvuci srca” odmah oseća jedna predivna energija tih mladih ljudi, čim se uđe unutra.

“Ljubav vas obasipa i obuzima sa svih strana, odmah vas sve to razoruža. Tada se prepustim, zaista je čarobno. Sjajni su kao ugostitelji, predivni, odlično se snalaze, učine da se svaki gost oseća posebnim, to je ono što je divno”, puna je utisaka glumica, poznata po TV seriji “Tate”.

Još nije razmišljala o mogućim kreativnim radionicama i umetničkim sadržajima sa tom decom, ali to bi bio veliki izazov za tu decu i same glumce iz pozicije pedagoga, predavača.

Dramska umetnica je navela da je nedavno imala premijeru dve predstave – “Mačka pečena” (Teatar na Brdu) gde igraju Jelena Đokić, Viktor Savić, Dušanka Stojanović Glid, Vladan Milić, Teodora Dragićević, i kabare „Vodič kroz srpski mentalitet“ prema delu Mome Kapora.

Ta knjiga je bila inspiracija Udruženju ljubitelja Skadarlije za kreiranje kamerne kabaretske predstave u adaptaciji glumice Vjere Mujović u „Red Bar boemskom teatru“, novoj pozorišnoj sceni Beograda.

Kako je postala popularna po seriji “Tate”, Tašana kaže da ta hiper produkcija domaćih TV serija danas ima svojih dobrih i loših strana.

“Divno je što mnogo veći broj glumaca, mlađih i starih dobija priliku da radi. Svakako podržavam da se toliko snima, i nadam se da ćemo ići ka tome da bude mnogo veći kvalitet u tim projektima”, zaključila je Tašana Đorđević Adamović.

