Pozorišni festival “Kondenz” sinoć završen u Beogradu

BEOGRAD – Trinaesto izdanje festivala savremenog plesa i performansa “Kondenz” završeno je u četvrtak u Kulturnom centru Magacin u Beogradu premijernim izvođenjem predstave „Finale“ autorke i izvođačice Jane Milenković, saopštila je direkcija te umetničke smotre.

Plesni komad “Finale” ima adekvatan naziv, budući da je izveden na samom finalu festivala, u kome pored autorke na sceni igraju i koautori dela – Isidora Popović, Đorđe Živanović Grgur, Miloša Janjića, Alise Oravec, Simonide Žarković i Jovane Stojić.

Autorka predstave Milenković, o samom nastanku i procesu rada na predstavi je zvanično izjavila: „Rad je počeo da se razvija još 2019. godine, kada su svi pojedinačni učesnici svoje ideje prijavili na Pužle program, gde smo pravili svoje kratke koreografske minijature, a kasnije smo dobili sredstva da moj rad produžimo, jer je uključivao sve učesnike”.

Autorka se osvrnula i na značaj Kondenza za savremenu plesnu scenu u Srbiji i značaj te manifestacije za njen autorski razvoj.

„Kao neko ko je ranije dolazio na festival i uživao u programima, sada imam i tu čast da prvi autorski rad predstavim ovde.

Svima nam jako znači što je premijera na Kondenzu, jer on jeste mesto spajanja i umrežavanja ljudi iz polja različitih umetničkih praksi, što je za naš grad i našu zemlju jako dragoceno.

Ovde su pravi ljudi koji treba da te vide, i koje ti treba da vidiš i upoznaš“, zaključila je autorka.

U prethodnim danima festivala na programu su bile predstave „Nothing can go wrong” Isidore Stanišić i Darje Janošević, „?TUCORA” Marka Milića i Jelene Vuksanović, solo plesni performans „Neusamljeno osamljen solo na vezi“ Jelene Alempijević iz Novog Sada, „Razotkrivena priroda ili Priče o biljkama i radnicima” Vladimira Bjeličića i „Lounli plenet – turistička tura kroz dis(u)topiju”.

Festival su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Life Long Burning, Brain Store Project, Dance On, Paš On, Dream On, apap i Program Kreativna Evropa – Evropska unija.

