Pozorište Boško Buha protiv potpunog preseljenja na Savski trg

BEOGRAD – Pozorište „Boško Buha“ ne prihvata kompletno preseljenje u zgradu na Savskom trgu, pošto to ne zadovoljava potrebe njegovog funkcionisanja, naveli su su danas članovi te kuće.

„Stav kolektiva pozorišta je da ono ostaje u zgradi na Trgu Republike 3 u kojoj se nalazi od svog osnivanja 1950. godine“, stav je pozorišta koje je glumica Boba Latinović pročitala novinarima u prisustvu zaposlenih.

Konferencija za novinare je održana u prostoru na Trgu Republike, koje je usled građevinskih radova ogoljenih zidova i više godina nije u upotrebi.

Kako je rečeno, povodom za obraćanje je 20. mart Svetski dan pozorišta za decu i mlade, i poziv gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića i gradskog Sekretarijata za kulturu da se izjasne o preseljenju u zgradu renovirane Pošte na Savskom trgu.

Iz „Boška Buhe“ su podsetili da su prvobitno prihvatili prethodnu ponudu za prostor na Savskom trgu samo kao dodatnu scenu, koja bi im olakšala poslovanje, pošto imaju Scenu za decu i Večernju scenu.

„Pozorište traži da se u najkraćem roku, najviše mesec dana, razreši imovinsko-pravna situacija, jer je to preduslov za početak rekostrukcije. Ukoliko se to ne dogodi, bićemo prinuđeni da preduzmemo dalje korake“, naveli su zaposleni.

Iz „Boška Buhe“ su podsetili da rekonstrukciju koči problem nastao 2017. godine kada je u katastru izvršeno uknjiženje prostora foajea i sale pozorišta od strane preduzeća Rubin Kruševac, a vlasništvo je kasnije preneto na preduzeće Butik iz Kruševca.

„Ovim je došlo do otuđenja imovine grada Beograda, na koju pozorište ima pravo korišćenja na neodređeno vreme. Pozorištu je saopšteno da je do uknjiženja došlo greškom, koja će biti ispravljena u najkraćem roku, što se do danas nije desilo“, naveli su iz „Boška Buhe“.

Glumica Olga Odanović je u emotivnom govoru podsetila na upravnika „Boška Buhe“ Milorada Mandića Mandu (1961-2016), koji je „život dao za ovu scenu“ i ostavio u amanet svima da se rekostrukcija završi, što je dužnost Grada Beograda.

„Da li je moguće da su sva pozorišta, od Beogradskog dramskog i Atelja 212, ušla u period rekostrukcije i to su završili. Od 2015. godine mi nemamo odgovor. Apelujem da nas čuju i pomognu da se ovo više završi“, podsetila je Odanović.

Prema njenim rečima, „Boško Buha“ zaslužuje da „ima svoju kuću gde je i bila 70 godina – na Trgu Republike“.

Član Upravnog odbora „Boška Buhe“ arhitekta Radivoje Dinulović je napomenuo da je izrada projektne dokumentacije za rekostrukciju pozorišta trenutno u odseku za pregled tehničke dokumentacije Odeljenja za preventivnu zaštitu i izgradnju složenih objekata Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prema njegovim rečima, nakon dobijanja saglasnosti Sekretarijat za investicije će pristupiti izradi konkursne dokumentacije za objavljivanje javne nabavke za izbor izvođača.

Dinulović je naveo da je bio usmeno informisan da Beograd na vodi planira rekonstrukciju Pošte i u njoj planira proširenje za „Boška Buhu“.

Prema njegovim rečima, nedavno su na sastanku u Beogradu na vodi ustanovili da je ipak planirano kompletno izmeštanje „Boška Buhe“ na Savski trg, „što su predstavnici pozorišta smatrali nepihvatljivim“, a razgovor je protekao „u neprijatnoj atmosferi“.

„Nakon toga je održan niz sastanaka sa predstavnicima republičkih i gradskih vlasti, zaključno sa kolektivom pozorišta, gde je jednoglasno zauzet stav da pozorište ostaje na Trgu, a da zgrada Pošte može biit prihvatljiva samo kao dodatna scena“, rekao je Dinulović.

Kako je naveo, „uvidom u projektnu dokumentaciju se može konstatovati da prostor zgrade Pošte ne omogućava odgovarajuće uslove za funkcionisanje celovitog pozorišta ‘Boško Buha'“.

Prema njegovim rečima, na nedavnom sastanku sa predstavnicima radskog sekretarijata za kulturu u pozitivnoj atmosferi predstavnici pozorišta su „dobili uveravanja da čine sve u njihovj moći da se ove stvari prevaziđu i da smo svi na istoj strani“.

(Tanjug)

