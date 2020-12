„Prateći vokali“ novi roman Lasla Blaškovića

BEOGRAD – Novi roman poznatog romansijera i pesnika Lasla Blaškovića „Prateći vokali“ upravo je objavljen u izdanju Arhipelaga u ediciji Zlatno runo, saopštili su iz Arhipelaga.

„Prateći vokali“ je uzbudljiva priča o jednoj porodičnoj i o jednoj društvenoj istoriji kroz koju promiču istorijske i političke ličnosti novijih vremena i našeg doba, od generala Koste Nađe do političara Slobodana Miloševića.

Radnja romana „Prateći vokali“ seže od šezdesetih godina do naših dana, od sremskih sela do Hilandara, od Petrovaradina i Novog Sada do Beograda i Narodne biblioteke Srbije, od otkrivenog rukopisa Ranka Mladenovića o seksualnom asketizmu ratnih zarobljenika u Prvom svetskom ratu do savremene prepiske na mesindžeru i društvenim mrežama.

Napisan kao uskomešana, igriva i provokativna knjiga, roman „Prateći vokali“ pokazuje kako se privatne istorije odigravaju na pozadini javnih istorija i događaja, postajući njihov sastavni i nezamenljiv deo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.