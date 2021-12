Predavanje o Dobrici Ćosiću u ogranku SANU u Novom Sadu

NOVI SAD – U ogranku Srpske akademije nauke i umetnosti u Novom Sadu večeras je prof.dr Gorana Raičević održala predavanje “Dobrica Ćosić u antologiji-deset vekova srpske književnosti”, a povodom 100 godina od rođenja srpskog književnika Dobrice Ćosića.

„Nemoguće je u 45 minuta sažeti celokupno delo Dobrice Ćosića koje se ne sastoji samo od romana već i hiljade stranica eseja, dnevničkih beleški i razmišljanja o vremenu i svetu u kojem je živeo. Postoji dosta kontradiktornosti u vezi sa njegovim likom i delom, ali i pored toga Dobrica Ćosić je veliki pisac srpske književnosti koji je na najbolji način prikazao tragičan 20. vek“, kazala je profesorka Raičević.

Ekranizovanje Ćosićevih dela ponovo je usmerilo pažnju javnosti na njegovo stvaralaštvo, pa se postavlja pitanje da li je srpsko društvo danas spremno da razume poruke sadržane u tom opusu.

„Mislim da smo spremni da se suočimo sa sobom kroz njegove romane. Ćosićeva vizija prošlosti srpske s kraja 19. i celog 20.veka jeste pesimistička i tragična, ali sa druge strane ako i ne budemo videli istoriju njegovim očima opet ćemo biti u prilici da se suočimo sa onim jednim delom nas samih i da nas to pripremi za budućnost koja nas čeka“, zaključila je Raičević.

Predavanje je održano u okviru Tribine ogranka SANU u Novom Sadu koja se organizuje svake srede.

„Predstavljamo različite teme iz različitih oblasti, od književnosti, jezika, do medicine. To su predavanja koja su namenjena široj publici, ne samo stručnjacima za određenu oblast. Lepo su posećena i nama je veoma drago što dolaze i studenti, čak i gimnazijalci i mislimo da je to jedan od načina ostvarivanja misije Akademije nauka“, kazala je Jasmina Grković Mejdžor, potpredsednica Ogranka SANU u Novom Sadu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.