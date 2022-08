Predić: Film o Svetoj Petki je nesvakidašnji

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Milena Predić koja je govorila o svojoj naslovnoj ulozi u filmu „Sveta Petka – Krst u pustinji“.

Predić je rekla da sa nestrpljenjem očekuje prikazivanje filma 6. septembra u Beogradu, nakon premijere 29. avgusta u Moskvi.

„Iz trejlera se vidi da je posve drugačiji žanr i priča nesvakidašnja za našu i svetsku kinematografiju. to je duhovni, hrišćanski čisti žanr“, naglasila je glumica.

Prema njenim rečima, polazište spisateljice Ljiljane Habjanović Đurović, po čijem romanu „Petkana“ je film i snimljen, bilo je da glavnu junakinju predstavi „kao ženu koja je imala toliko iskušenja i pobedila ih“.

„Tih 40 godina provodi u pustinji u borbi sama sa sobom što je mogcuhilo to što danas jeste. Moj zadatak je bio da je predstavim kako ženu od krvi i mesa sa slabostima. Pobeđuje iskušenja, ali to je borba da bi se došlo do pobede“, rekla je Predić.

Dok je igrala Svetu Petku imal je „neku vrstu bremena“, ali Predić ističe da je film kolektivni čin i da je sa ekipom i rediteljem Hadži Aleksandrom Đurovićem došla do zajedničkog rešenja kao igrati ženu od krvi i mesa.

„Ona se odrekla materijalnog bogatstva i krenula, kao i njen rođeni brat monah, putem Boga u pustinju. Život se sastoji iz puno malih pobeda. Ovaj film svedoči da ako pobediti sebe zadobićete Carstvo Božije. Sami sebi smo naveći neprijatelji“, istakla je glumica.

Film je delom sniman u Srbiji, pored Jordana i pustinje Vadi Rum koji, ističe Predić, „igraju posebnu ulogu u filmu“.

Prema njenim rečima, u pustinji Vadi Rum postoje pećine poznate po hrišćanskim podvižnicima, a ekipa je tek kad je odtišla u Jordan shvatila „do koje mere je to fascinantno, sveto mesto“.

„Zaista tamo ne treba ništa da glumite. Kad samo stanete, monumentalnost pustinje toliko radi za vas, da treba da budete elementarno prisutni i koncentrisani na tekst. Toliko vam daje“, istakl je glumica.

Predić je rekla da je njeno dominantno osećanje radost što postoji takav film i što je baš ona dobila tu ulogu, koja „nosi i odgovornost“.

Habjanović Đurović je kao scenaristkinja filma bila sa ekipom u svakom trenutku pazeći da sve bude kako treba.

„Postoji radost što je ova tema dobila priliku da bude na velikom platnu. Ovo je važno za naš narod, ne samo za vernike. Sveta Petka uživa poštovanje i ljudi koji sebe ne doživljavaju kao vernike“, rekla je Predić.

(Tanjug)

