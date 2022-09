Predsednik SANU: Postoji strašan pritisak na nauku

BEOGRAD – Postoji strašan pritisak na nauku i pitanje je da li manje države, poput Srbije, treba da se bave nečim što su osnovne nauke, poručio je danas predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Vladimir Kostić, na otvaranju Svetske konferencije o osnovnim naukama i održivom razvoju, koja će do 22. septembra okupiti više od 60 svetskih naučnika.

Kostić je rekao da se ceo diskurs nauke menja na naše oči, te je, kaže, vrlo važno razumeti te socijalno-društvene konsenkvence koje moderna nauka nudi.

„Kada je nauka u pitanju, postoji strašan pritisak, jer vi morate nešto na kraju puta da proizvedete. Univerzitet je danas pod ogromnim pritiskom različitih struja i bojim se da smo mi na korak od nečega što će biti novi naučni kolonijalizam“, rekao je Kostić novinarima.

On je poručio da je jedan od negativnih znakova odlazak mladih, ambicioznih ljudi, koji, kaže, traže da se isprobaju na mestima koje mnoge države, ne samo naša, ne mogu da isprate.

Svetska konferencija mapiraće Beograd i Srbiju na svetskoj naučnoj mapi, smatra državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Marijana Dukić Mijatović.

Ona je rekla za Tanjug da je izuzetno ponosna i zadovoljna što se svetska konferencija takvog nivoa održava u Beogradu, na kojoj će, dodaje, najeminentniji svetski naučnici u okviru 19 različitih sekcija izložiti svoja najznačajnija istraživanja.

„Veoma je dobra prilika da se razmene iskustva i ideje i umreže naši i strani naučnici, dogovorimo o budućim zajedničkim nastupima na različitim projektima i razmenimo iskustva koja se tiču razvoja, naučne infrastrukture, opreme i samih naučnika“, navela je Dukić Mijatović i istakla da takvo umrežavanje može doneti samo dobrobiti za Srbiju.

Generalni sekretar Svetske akademije umetnosti i nauke Nebojša Nešković poručio je da će se na konferenciji u narednim danima govoriti o rezultatima osnovnih istraživanja u matematici, fizici, hemiji i biologiji, kao i o korišćenju rezultata za dostizanje ciljeva održivog razvoja.

„Takođe, govoriće se kako se danas definiše haos, koji se javlja u mnogim pojavama u prirodi i društvu. Postoje razne definicije, to je matematički problem, govoriće se o tome i kako se definiše beskonačnost i da li postoji nešto iznad beskonačnosti, to je takođe matematički problem, a od fizičkih tema to je izlaganje o crnim rupama, čime se bavi veliki broj ljudi. ali se ne vide konkretne primene“, naveo je Nešković.

Svetska konferencija o osnovnim naukama i odrzivom razvoju – World Conference on Basic Sciences and Sustainable Development (WCBŠD 2022) održava se u okviru međunarodne godine osnovnih nauka za održivi razvoj, koju je proglasila Generalna skupština UN.

Na današnjoj konferenciji predstavilo se i devet mladih naučnica iz Srbije koje su dobile nagradu „Za zene u nauci“.

(Tanjug)

