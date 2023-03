Predstava „Adolescent“ francuske trupe „Ballet du Nord“ sutra premijerno na BFI

BEOGRAD – Francuska trupa „Ballet du Nord“ iz grada Rube, gostovaće sutra veče na Velikoj sceni Opere i teatru Madlenianum sa komadom „Adolescent“ kao deo selekcije 20. Beogradskog festivala igre, i tom prilikom se medijima danas prestavio koreograf Silven Gru u Francuskoj ambasadi.

Osim njega, govorili su i ambasador Francuske u Beogradu NJ. E. Pjer Košar, Katrin Fodri ispred Francuskog instituta i Aja Jung, direktor BFI.

Koncept i koreografiju potpisuje Silven Gru, uz saradnju sa svim igračima – Johan Baran, Natan Burdon, Mari Bunjon, Pjer Šovin-Brune, Matilda Delval, Laure Desplan, Aleksandre Goje, Laurian Madlen, Adeli Mark, Žulien Raso.

„Tokom svoje karijete od 35 godina do sada pravio sam predstave na zaista sasvim različite teme. Sada je došao red da obradim moju intumnu želju, a to je veoma važna tematika – adolescencija. Ranije sam progovorio o temama koje su me tištile, kao smrt oca, ili teroristički napad na kule Bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, koji se desio 11. septembra 2001. godine“, objasnio je francuski koreograf i autor, čiju produkciju ove 70-minutne predstave potpisuje Ballet du Nord – Centre Ćorégraphique National de Roubaix Hauts-de-France.

Koprodukcija pripada Le Colisée, Théâtre de Roubaix, u gradu Rube, gde je i održana premijera 2019. godine.

U komadu „Adolescent“ koji su osmislili Silven Gru i naša umetnica Fransoaz Petrović, deset mladih igrača uranja u burne i uzavrele vode adolescencije.

Pokretne i složene siluete ocrtavaju se na promenljivoj pozadini, baš kao što je i ovaj period obeležen paradoksima i raznim nedokučivim metamorfozama.

„Sada mi je izuzetno, iskonski važna tema adolescencije, ali smatram da je ona bitna za svakog od nas danas. Tako sam pokušao kod svih 10 igrača u komadu da probaju svojim telima da se nekako vrate u taj period, da zapravo se „reinkarniraju“ u adolescenciju. Takođe sam želeo da prikažem da oni vole apsolutno i bez zatišja, ili bilo kakve opasnosti, da se prepuste i da imaju tu moć da se bore sa autoritetima“, opisao je Silven Gru svoj idejni koncept igračkog komada „Adolescent“.

Na neki nacvin obred prelaska iz detinjstva u odraslo doba kod svakog se različito izražava, nekada sa primetnom lakoćom, ponekad sa neverovatnim nasiljem, te uprkos svojoj neizbežnoj prirodi, ovaj kritični trenutak i danas ostaje neshvaćem i neprihvaćen u društvu, iako je reč o matrici.

Autor smatra da taj period donosi veliki nemir u odrastanju, a to osećanje se izaziva i dok se gleda predstava.

Koreograf je želeo da postigne tu „bezobraznu“ snažnu iskrenost koja postoji kod svih njegovih igrača u ansamblu kompanije „Ballet du Nord“.

Kako je Silven Gru zapisao u katalogu festivala za ovu predstavu, ljudska bića koja još uvek rastu, pokušavaju i bore se, postaju kruta kako bi se zaštitila od ranjivosti koju neminovno nosi prolazak kroz brze promene i zapanjujući niz emocija: poljuljanu radost, strah i zabrinutost koji sputavaju njihova tela nabijena zaslepljujućum energijom, latentnu melanholiju kroz koju njihove duše često prolaze u borbi protiv unutrašnjih čudovišta.

On je otkrio da su komad spremali intenzivnih šest nedelja, te da muziku potpisuje traženi elektro dab sastav „Molekul“.

„Adolescencija fascinira, preispituje, optužuje i postaje ono što smo od nje napravili: problematičan i suštinski trenutak koji nas oblikuje“, zabeležio je Gru u tekstu o predstavi, a uživo se osvrnuo na njegovu ideju nakon svakog izvođenja komada.

„U Francuskoj imamo tu praksu da posle završetka predstave, igrači, ekipa i ja ostanemo da pričamo sa publikom. Mislim da je to veoma neophodno. Važno je i za mlade u periodu adolescencije da nas čuju šta imamo da im kažemo, ali je takođe bitno i za njihove roditelje da prisustvuju. Voleo bih da se to uradi i kod vas u Beogradu sutra veče, nakon izvođenja, ako je moguće“, zaključio je Silven Gru, čija je trupa smeštrna u starom francuskom industrijskom gradu Rube, na severu zemlje, u regionu O de Frans i departmanu Nor.

Pjer Košar, ambasador Francuske u Beogradu, izrazio je izuzetnu čast što je ova zemlja redovno prisutna na Beogradskom festivalu igre od samog nastanka pre dve decenije, a tako je i sada, kada će učestvovati sa tri spektakla.

Prvi komad „Pariski bal“ umetnice Blanke Li (koncept, libreto, režija) iz Pariza je izveden više od 50 puta od 8. do 12. marta u bioskopu Balkan, kao efektni prolog festivala.

Košar je podsetio da će nakon scenskog dela „Adolescent“, na jubilarnom, 20. izdanju BFI biti izvedena i francuska predstava „Optraken“ u produkciji „Galaktik ansambla“ iz Pariza – 25. i 26.marta u Madlenianumu.

„Predstava pred vama sutra uveče evocira poseban i osetljiv period adolescencije i komad se svima obraća, ne samo mladima u tom periodu, i čini mi se da je upućena i onima koji možda ne razumeju toliko modernu igru, ali i sa njima uspešno komunicira“, ocenio je Pjer Košar.

Aja Jung je podsetila da je koreograf Silven Gru gostovao baš na prvom izdanju Festivala i da je veoma zanimljivo videti ga sada koliko je napredovao i sazreo 20 godina kasnije.

„Predstava je po mnogo čemu veoma specifična, pre svega zbog te teme, jer adolescencija je zamršen period svih nas, i svaka im čast, jer je teško ispričati tu situaciju bez reči. Posebno su zanimljivi kostimi naše Fransoaz Petrović, a igrači u komadu se više puta presvlače, veoma efektno“, izjavila je Aja Jung.

Francuski autor je 1991. godine diplomirao na Odseku savremene igre pariskog Nacionalnog konzervatorijuma, i dobio nagradu za interpretaciju na takmičenjenju u Banjoleu.

Sa svojom prvom koreografijom postao je laureat Međunarodnog takmičenja u Parizu, da bi kasnije bio pozvan da stvara u Nacionalnom teatru u Bukureštu i u Operi u Skoplju. Tokom 2007. godine, njegov komad „Ako želiš da me pratiš” skrenuo je pažnju javnosti, dok je sa projektom „Ljudi”, sa preko 200 izvođenja, Gru prepoznat kao autor koji donosi igru tamo gde je niko ne očekuje.

Opera u Ruenu naručila mu je 2010. godine komad „Žice” za 8 igrača i 24 muzičara sa dirigentskom supervizijom Benžamina Levija.

Istražujući dalje veze između igre i muzike, postavio je 2011. godine “Obične heroje” za 4 igrača i 4 operska pevača, kao i „Dosluh” za 4 igrača na elektronsku muziku Molekula.

Gru je postavljen na mesto direktora Koreografskog centra u Rubeu 2018. godine. Od tada su nastali komadi „Pokrenimo se!”, duet „U mojim rukama”, „Metamorfoze” i upravo „Adolescent”.

Autorsku ekipu čine: asistent koreografa Agnes Kanova, dizajner scene i kostima Fransoa Petrović, kompozitor muzike Molekul, dizajner rasvete Mišel Dez, izrađivači kostima – Kristel Zingiro, Eliz Dulak i Patrisia Rateni.

(Tanjug)

