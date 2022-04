Predstava “Igraj sa mnom” posvećena Koenu zatvara BFI

BEOGRAD – Kanadska predstava “Igraj sa mnom” na muziku čuvenog umetnika Leonarda Koena, trupe “Ballet Jaž Montreal”, biće premijerno izvedena 11. i 12. aprila u Srpskom narodnom pozorištu (SNP) u Novom Sadu, kao poslednji komad u okviru 19. izdanja Beogradskog festivala igre.

Svetska premijera predstave od 80 minuta je održana 2017. godine u Montrealu, a projekat je nastao prema ideji Luja Robiteja, do nedavno umetničkog direktora kompanije.

Tri međunarodno priznata koreografa – Andonis Fonjadakis, Anabel Lopez Očoa i Ihsan Rustem stvorila su pokret na muziku legendarnih pesama.

Igrač i koordinator trupe Endriju Mikel na današnjoj konferenciji za medije u Nacionalnoj fondaciji za igru, istakao je da je njihov projekat ubedljivo najveća produkcija same trupe po svim standardima.

Sa odobrenjem muzičara i pesnika Koena (1934-2016), pod umetničkom direkcijom Robiteja, i prema dramaturgiji Erika Žana, ovo je omaž slavnom pesniku i kantautoru, koji evocira životne cikluse kroz pet sezona, kako je opisano u Koenovoj muzici i pesmama.

Mikel je objasnio da je dramaturg stvorio tekst kao za pravu dramsku predstavu, ali da je to više kao libreto, putokaz, ne klasični komad, tako da nema priče ili naracije, više je to “putovanje, od početka do kraja života, putem ciklusa i životnih krugova”.

Igračica Lori Irvin je naglasila da su srce trupe upravo njeni igrači koji imaju veoma izraženu individualnost, što se oseća i u ovom spektakl komadu.

Menadžerka kompanije igre Žoze Klainbaum je podsetila da trupa iz Montreala slavi veliki zlatni jubilej – 50 godina postojanja, i navela da su na čelu sada sve same žene, da putuju svuda po svetu, stalno su u pokretu.

Koreografski svet trojice umetnika oslikava Koenov jedinstven rad i oživljava ga zahvaljujući 14 izuzetnih igrača trupe Ballet Jaž Montreal.

Okružen timom dizajnera, “Dance Me” ili “Igraj sa mnom” kombinuje scenski, vizuelni, muzički, dramaturški i koreografski izraz, kako bi se odala počast najčuvenijem montrealskom ambasadoru – Leonardu Koenu.

Balet Jaž Montreal ima ekskluzivna petogodišnja izvođačka prava za predstavu.

“Retko imamo privilegiju da svedočimo ovakvom prikazu izvrsnosti. Balet džez Montreal, kome pripisuju da ima neke od najboljih igrača sveta, zaista živi svoju reputaciju”, pišu svetski mediji o ovoj predstavi.

Iz trupe su opisali rad na projektu, da je krenulo od inicijative samog Koena, koji je želeo da se realizuje predstava bazirana na njegovoj poeziji i muzici, ali nažalost nije dočekao premijeru, jer je preminuo 2016. godine.

Koen je birao pesme za komad, odnosno detaljno je proučavao svoje albume i pravio selekciju numera.

Diskografija mu broji više od 20 studijskih, kompilacijskih i live albuma u periodu od 1967. do 2016. godine , tako da je za muzičara to bio ogroman izazov i zadatak da odabere pesme od više desetina kompozicija kroz pet decenija karijere.

Kao rezultat kreativne saradnje umetnika Ženevjev Solbejn, Evi Von Žonsi i Edija Tusana, tokom 1972. godine je nastao Ballet Jaž Montreal, repertoarska trupa koja stvara, producira i izvodi predstave savremene igre zasnovane na tehnici i estetici klasičnog baleta.

Svoje komade igre kanadska trupa spaja sa drugim umetničkim disciplinama – pozorište, video i muzika. Sa više od 2.500 izvedenih predstava i preko 2,8 miliona fanova u 68 zemalja, trupa je pravi predstavnik kanadske igre širom sveta.

Sada slave 50 godina istorije, baleta, turneja i susreta sa publikom.

