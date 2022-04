Predstava „Slepa mrlja“ premijerno je izvedena u Srpskom narodnom pozorištu u NS

Andrej Mažeri se opredelio za kombinaciju tri antičke tragedije koje imaju zajednički imenitelj – porodica ili povratak kući, a to su „Bakhe“, „Kralj Edip“ i „Antigona“.

Predstava postavlja danas čini se očigledna pitanja u društvu, između ostalog i to šta znači biti slep. Da li je slepilo veće kada je stvarno, fizičko ili je gore ono slepilo koje je metaforično. On je ranije za Tanjug izjavio da se nada da će publika uživati, da će predstava imati dobar ritam, a naročito da će glumci uživati. Reklo bi se da se sve to i desilo.

(Tanjug)

