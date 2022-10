Predstava Thiaga Granata izvedena na Kondez festivalu

BEOGRAD – SČetvrtog dana ovogodišnjeg Kondenz festivala, sinoć je u Bitef Teatru je izvedena predstava „The sound they make when no one listens“, brazilskog koreografa Thiaga Granata, saopštili su organizatori.

U vreme ekološke, političke i lične krize, ovaj autor istraživao je čin slučanja: tri izvođača na sceni upustila su se u mehanizme svesnog slušanja kao načina opažanja pokreta i nekretanja, razotkrivajući skrivene strukture moći i kontrole.

Thiago Granato je rad na ovoj predstavio započeo u Beogradu 2019. godine, kada je bio na rezidencijalnom programu Stanice:

„Ovde sam prvobitno došao sa svojim producentom, asistentom i umetničkim saradnikom, Sandrom Amaralom. Naša ideja je tada bila tek u začetku. Rezidencija je bila dugačka, oko mesec dana, tako da smo zaista imali vremena da razmišljamo, isprobavamo različite materijale, razgovaramo sa ljudima i stupimo u odnos sa gradom. Marijana Cvetković i Stanica su nam priredili sjajnu dobrodošlicu“ kazao je Granato. O samom delu i njegovom razvoju, Thiago Granato kaže da je bio zainteresovan ne samo za fizički fenomen slušanja, već i za njegov politički aspekt.

„Taj interes nam se javio kako zbog pandemije, tako i zbog političke situacije u Brazilu u poslednjih 5-6 godina. Zanimalo nas je slušanje kao forma konstantnih pregovora u društvu, o tome šta ljudi treba da urade i ispregovaraju da bi uopšte bili vidljivi kazao je Granato.

Istog dana u Magacinu, predstavljen je plesni časopis „Kretanja“ uz razgovor sa Ninom Gojić i Anom Fazekaš, čime je festival otvorio pitanje nepostojanja bilo kakve platforme ili časopisa za kritičko pisanje u Srbiji.

„Mislim da je važno da imamo mesto na kome možemo da razgovaramo, razmišljamo, i pišemo na ambiciozan način o savremenom plesu. Mesto na kome ne bismo morali da pravimo kompromise, i gde možemo da pišemo sofisticirano, da bezbedno uronimo u materiju“, istakla je Ana Fazekaš tokom razgovora.

U četvrtak, 27. oktobra u Magacinu od 20 časova, na programu je predstava „Ranjiva tijela“.

Ovo delo autorke Ane Jelušić, u saradnji s plesnom umetnicom Martom Krežić i dramaturškinjom Ninom Gojić, bavi se time kako gledamo i šta vidimo u tome što gledamo, oslanjajući se na haptički materijal koreografiranog dodira.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.