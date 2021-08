Predstavljen integralni koncept suvenira Narodne biblioteke

BEOGRAD – Integralni koncept suvenira Narodne biblioteke Srbije, čiji je autor Nađa Stojković-Jovanović, predstavljen je danas u Galeriji ove ustanove, a v.d. upravnika Biblioteke Vladimir Pištalo istakao je da je veoma srećan i ponosan što se Biblioteka javnosti predstavlja baš ovaj način.

„Čovek nastoji da sačuva ono najvažnije što život ne može. Ono što nastoji da sačuva je u knjigama i to je upravo ono što mi radimo, pokušavamo da uhvatimo neuhvatljivo“, naveo je Pištalo.

Po njegovim rečima, razne teme su prisutne na postavci, a jedna od njih je zgrada Biblioteke razrušena tokom bombardovanja Beograda, čija se priča priča na jedan drugačiji, likovni način.

Sledeća tema, kako kaže Pištalo, jesu slagalice, koje predstavljaju „pokušaj da se uklope oni delovi priče koje o Biblioteci ne znamo“, još jedan način nastojanja da se ispriča njena priča.

Pored toga, deo postavke čini i prikaz Crnjanskog kao crtača – kako je Pištalo rekao, ljudi znaju Crnjanskog po njegovoj velikoj poeziji, ali ne znaju da je on bio i crtač i fotograf.

„Ove mustrice govore o tome da čovek mora da jede da bi pisao, kao i o tome kako je bilo moguće opstati, ali na vrlo diskretan način… Mislim da je ovaj likovni jezik diskretan na više nivoa“, kazao je Pištalo.

Kako je potom otkrio, čitava ideja je i počela time što su hteli da van same Biblioteke pokažu čime ona raspolaže.

„Sve ovo je previše lepo i značajno da bi u tome uživala samo određena grupa ljudi… Dogovorili smo se da sve ono što Biblioteka jeste bude prezentirano u knjižarama. Ugovor za to je već potpisan i to će se desiti u septembru… Tako će svaka knjižara postati galerija, a to je upravo ono što smo želeli da uradimo“, otkriva Pištalo.

Autorka projekta Nađa Stojković-Jovanović istakla je da je koncept postavke, čija je tema „Beograd“, zamišljen tako da se predstave sve zbirke, teme i kulturni događaji.

„Ovde možemo videti Zbirku starih i retkih knjiga, Zbirku rukopisnih knjiga, Kartografsku zbirku, Grafičku zbirku, ali i legate Cuce Sokić i Miloša Crnjanskog… To je ono što mnogi ne znaju da Biblioteka ima…“

Po njenim rečima, sve je zamišljeno kao „neka vrsta materijalnog hiperteksta i to što je predstavljeno je samo jedan mali link koji ide dalje“.

(Tanjug)

