Predstavljen slovenački film „Inventar“ na Festivalu autorskog filma

BEOGRAD – Reditelj i scenarista slovenačkog filma „Inventar“ Darko Sinko, sa svojom ekipom je danas promovisao svoj film na 27. Festivalu autorskog filma.

Uz njega su se medijima predstavili producent Vlado Bulajić i glumac iz filma – Dejan Spasić, a premijera je danas u Kombank Dvorani, u okviru Međunarodnog takmičarskog programa.

Nakon nekoliko kratkih filmova, režiseru Sinku je ovo prvi dugometražni film, a inspiracija mu je bila jedna kratka priča književnika Karela Čapeka.

Osetio je da tu ima nečeg vrednog filmskog platna, mada je postavka iz te priče adaptirana u scenariju, jer za razliku od originala gde je glavni lik političar koga iznenada neko pokuša da ubije, junak Sinkovog filma je sasvim običan, prosečan čovek.

Glavni glumac u filmu je poznati pozorišni glumac Radoš Bolčina u Sloveniji, i ovo mu je prva velika uloga na filmu.

Njegova energija, inteligencija, senzibilitet na reditelja su ostavili utisak koji ga je uverio da je upravo on pravi izbor.

Film ima neobičan vizuelni aspekt, veoma atraktivan, a reditelj o tom rešenju kaže da mu se činilo da treba da bude retro, poput američkih trilera iz pedesetih godina.

Krenuli su minimalističkm postupkom ali kasnije su se temeljno bavili svim aspektima.

Radnja filma prati sudbinu anti-junaka Borisa Robiča, koji deluje da je jedan sasvim običan tip, gotovo neprimetan.

Ipak, dešava se da jedno veče neko pokušava da ga ubije iz vatrenog oružja.

Policija ne nalazi nijedan trag o osumnjičenom i ne otkriva krivca i istraga biva zvanično zatvorena.

Onda junak krene da pravi spisak prijatelja i poznanika i dolazi do neverovatnog otkrića da bi mnogo više ljudi imalo motiv da ga mrzi nego što je očekivao.

Ovaj projekat razvijan je i u okviru programa „First Films First“, koji realizuje FAF, a o iskustvu na toj radionici Darko Sinko je ispričao sve najlepše, odnosno da su ljudi bili sjajni, a da je njegova ekipa bila vrema zanimljiva za saradnju.

Na temu „otvorenog“ kraja ovog filma, reditelj je objasnio da su postojale različite mogućnosti završetka, ali da je bio siguran da je ovaj kraj dobar jer je vezan za samu temu filma.

„Izbegavao sam racionalna objašnjenja. Živimo u vremenu gde su odnosi i ljubav pod pritiskom interesa. Nije sve crno – belo. Mislim da ovde ljubav i sumnja, njihovo preplitanje, imaju ulogu katarze“, istakao je slovenački režiser.

Producent Vlado Bulajić je objasnio da ga je ovom projektu privuklo pre svega saradnja sa rediteljem, jer su već ranije uspešno radili zajedno.

„Kad smo prijateljica i ja otvorili producentsku kuću, Darko je došao sa idejom za film, nama se to dopalo i počeli smo da radimo. Filmski centar nas je odmah podržao. Kako nam je ovo bio prvi veliki projekat, imali smo ideje da radimo i sa Hrvatskom i Srbijom, ali nam nije uspelo. Na kraju je bilo prilagođavanja po pitanju finansija, ali je sve bilo u redu“, otkrio je producent Bulajić.

I glumcu Dejanu Spasiću je, nakon dugog poznanstva, ovo prvi dugometražni igrani film u saradnji sa Darkom Sinkom, koja mu je bila istovremeno laka i zahtevna.

„Upravo zbog našeg poznanstva je bilo lako raditi, ali je snimanja su često bila naporna, snimajući dani su bili dugi. Generalno, saradnja je bila veoma dobra. Činilo mi se da je scenario dobar i zato sam prihvatio. Najveći izazov je bilo shvatiti razmišljanje nekog iz tog posla. Išao sam u policijsku stanicu, pričao sa zaposlenima. Moj lik je stalno na ivici i sa profesionalne i sa lične strane“, opisao je Spasić svoj lik predstavnika zakona.

Na Festivalu slovenačkog filma, Darko je dobio nagradu za najbolju režiju, Dejan Spasić za najboljeg sporednog glumca, Radiš Bolčina nagradu za najboljeg glavnog glumca, a film je poneo nagradu i za najbolju muziku.

Projekcija filma „Inventar zakazana je za večeras u Sali 6 Kombank dvorane, a nakon toga sutra, poslednjeg dana FAF-a, biće emitovan u još nekoliko termina u drugim bioskopima.

