Predstavljena izložba Petra Omčikusa u Beogradu (VIDEO)

U beogradskoj Arte galeriji otvorena je izložba Petra Omčikusa, a povodom obeležavanja 70 godina od prve samostalne izložbe ovog jugoslovenskog i srpskog slikara.

U dva izlagačka prostora, prikazano je 45 radova iz privatnih kolekcija iz različitih umetničkih faza autora.

Istoričarka umetnosti Andjela Maletić kaže da je Omčikus u istoriju umetnosti ušao kao pripadnik Zadarske grupe koja je na izvestan način pružila otpor socijalitičkom realizmu koji je u posleratnoj Jugoslaviji predstavljao gotovo zvaničan likovni jezik.

“On je tu iskristalisao svoj stav kome će ostati dosledan do kraja svoje karijere, koji odlikuje jedan slobodan i pre svega iskren odnos prema slikarstvu“.

Maletić dodaje da je Omčikus zanimljiv jer se od samog početka stalno vraćao odredjenim motivima i temama i nije pristajao ni na kakve kompromise. „Tako i kasnije, kod slika poput ‘Kritičara’ gde on doslovno precrtava ljude koji su pokušavali da tumače njegov rad i kroz brojne istorijske situacije u kojima je on bio učesnik, poput demonstracija ’68“, objasnila je Maletić.

Slikar je 1952. godine otišao u Pariz i posle samo par godina na pariskoj likovnoj sceni uvršten je u rečnik apstraktnog slikarstva Mišela Sefora, što je bila značajna referenca na internacionalnoj sceni.

Maletić kaže da je u Omčikusovom umetničkom opusu najkarekterističniji subjektivni odnos koji je gajio prema svom slikarstvu.

„Ali ono što odredjuje njegovo delo u sredini to ostaje jedna konstanta, to je jedna posvećenost kako kolorističkim vrednostima slike, tako formi, tako jednom slobodnom gestu i zapravo konstantnoj dinamici izmedju toga šta on doživljava i šta on predstavlja na platnu“, navodi Maletić.

Izložb u prati i izlazak monografske publikacije, koja se bavi temama i idejama koje je Omčikus predstavljao na svojim radovima.

