Predstavljena knjiga o jugoslovenskoj epidemiji variole vere

BEOGRAD – Zahvaljujući knjizi Radine Vučetić „Nevidljivi neprijatelj – Variola vera 1972“ dobili smo posle 50 godina naučno fundiranu monografiju o epidemiji koja je pogodila Jugoslaviju, ocenio je danas epidemiolog Zoran Radovanović.

Govoreći na predstavljanju knjige, u beogradskoj knjižari „Geca Kon“ izdavača Službenog glasnika, Radovanović je kao njen recenzent rekao da „Nevidljivi neprijatelj“ govori o varioli veri i kao socijalnom fenomenu, ali i učesnicima i žrtvama pandemije.

Prema njegovim rečima, Vučetić je na sveobuhvatan način napravila analizu i sintezu svega što se dešavalo 1972. godine i u njenoj knjizi „najbolje vidimo zašto je istorija učiteljica života“.

Radovanović je naveo da iskustva koja je Vučetić podrobno iznela „pomažu da bolje shvatimo i sadašnju pandemiju i izvučemo iskustva za narednu“.

„Za razliku od pozera i foliranata, Vučetić je ozbiljna naučnica koja ima rudarski pristup, istraživački, po kopanju po arhivama i traženju istine u meri u kojoj može da se nađe“, ocenio je Radovanović.

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i recenzent Milan Ristović rekao je da knjiga Vučetić govori o „jednom vremenu, društvu, državi i mentalitetu u kriznoj situaciji“.

Ristović je primetio da su situacije kao što je bila epidemija variole vere veliki test za društvene strukture i obične ljude u komunističkoj Jugoslaviji.

„Ovde imamo reakciju države, svih struktura vlasti, struke i onih koji su imenom bili aktivni učesnici u sprečavanju svega toga. Imamo obolele, žrtve… tu je svako sa imenom i prezimenom i svojom sudbinom“, rekao je Ristović.

Podsetivši na nekoliko medicinskih sestara koje su se žrtvovale za bolesne i umrle, Ristović je istakao da je Vučetić „napravila i neku vrstu memorijala onima koji su učestvovali u suzbijanju epidemije“.

Ristović je ocenio da knjiga govori i o tome kako je Jugoslavija reagovala po republikama, pa je tako u jednom delu države opsadno stanje, a s druge strane je „velika spektakularna promocija filma ‘Valter brani Sarajevo’ u Sarajevu na kojoj učestvuje (predsednik Josip Broz) Tito“.

Prema njegovim rečima, knjiga Vučetić je „lepo zaokružena celina“, koja dragoceno daje „kompletnu, bogatu sliku tog vremena i šta se događalo“.

Vučetić je rekla da je tokom pandemije covid-19 na matičnom Filozofskom fakultetu najpre izabrala kao temu vakcinacije od variole vere 1972. godine, kada je država uspela za nekoliko nedelja da vakciniše 18 miliona ljudi.

Prema njenim rečima, prvobitno istraživanje je preraslo u sadašnju knjigu pošto je pokušavala da pronađe „odgovor šta nam se dešava u ovoj pandemiji okrećući se prošlosti“.

Autorka je priznala da su je oduvek zanimali virusi i epidemiologija, pošto je „rođena za vreme variole bukvalno na sto metara razlike između porodilišta i Dermato-venerološke klinike gde je bio jedan od karantina u Beogradu“.

Vučetić je naglasila da njena knjiga govori „o državi koja je imala spreman odgovor na to što se desilo“, pošto se „sve vreme spremala šta ako dođe do epidemije“, od koje je samo u 20. veku umrlo od 300 do 500 miliona ljudi u svetu.

Primetivši da je virus bio „izuzetno pogan i smrtonosan“ i da je to bila „boleština od koje se umiralo u velikim mukama“, Vučetić je rekla da se videla reakcija države i važnost struke koja je bila pripremljena da energično odgovori i vodi glavnu reč.

„Knjiga je memorijal zdravstvenim radnicima. Želela sam da bude podsećanje na lekare, epidemiologe, sestre, zdravstvene tehničare, vozače hitne pomoći… koji su na prvoj liniji odbrane. Baveći se variolom shvatila sam koliki su heroji zdravstveni radnici“, rekla je Vučetić.

Urednica izdanja Gordana Milosavljević Stojanović je ocenila da se „Nevidljivi neprijatelj“ čita kao triler, a u koji sadrži različite segmente, od istorije virusa i srednjeg veka do pesme „Sinoć nisi bila tu“, kojom je Zdravko Čolić počeo samostalnu karijeru u proleće 1972. godine.

(Tanjug)

