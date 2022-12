Predstavom Vrpca počeo pozorišni dan Kustendorfa na Mećavniku

MEĆAVNIK. 10. decembra (Tanjug) – Predstavom „Vrpca“ Aleksandre Arizanović počeo je pozorišni dan „Kustendorf predstave“ koji se danas održava na sceni Mećavnika.

Višestruko nagrađivana “Vrpca” je kompletno autorsko delo mlade glumice Arizanović.

Arizanović predstavu izvodi zajedno sa svojom majkom Jelicom, a u plesnim pokretima prati glasovno snimljen autobiografski tekst iniciran saznanjem da joj je dijagnostifikovan rak.

Arizanović navodi da se za ovu neobičnu, telesnu formu, odlučila jer je njeno telo prvo proživljavalo senzacije u bolesti, a ujedno je našla način da na pozornici pokaže ljubav ocu koji je umro od raka, ali i majci s kojom zajedno slavi život.

“Predstava je posvećena svima onima koji bi da žive i koji ne bi, čoveku, jer je nastala iz moje potrebe da razumem čoveka, ljubav i život. Više puta je nagrađena i verujem da je to zato što smo u nekoj tački svi jednaki, a upravo mi je to bila težnja da do te naše zajedničke tačke stignem“, kaže Arizanović.

Pozorišnom danu na Mećavniku prisustvuju studenti dramske umetnosti iz Srbije koji učestvuju na radionici sa Aleksandrom Arizanović na temu ”Eklektično autorsko pozorište”.

“Ovo je ohrabrivanje mladih ljudi da se sami upuste u autorske projekte, jer na festivalu pravimo i edukativne momente za studnete, a ove godine nije reč o ostvarenim autorima, već suprotno, mlada devojka savetuje svoje kolege svesne neizvesnoti koje donosi kraj školovanja i mislim da će baš to približavanje u kome ne postoji generacijski jaz biti jedna od boljih radionica kojima su oni prisustvovali”, kaže za Tanjug selektor festivala Milan Nešković.

Neškovićeva predstava „Kus petlić“, u izvođenju Narodnog pozorišta Subotica, takođe višestruko nagrađivana predstava, gostuje u okviru revijalnog programa.

Pozorišni dan “Kustendorf predstave” skraćena je verzija jesenjeg “Pozorišnog Kustendorfa“ koji se poslednji put održao pre dve godine zbog situacije u vezi sa korona virusom.

„Najbitnije je da nastavljamo tradiciju, pa u bilo kom formatu, a otkrili smo da je dosta teško kad se nešto zaustaviti ponovo ga obnoviti. Mi uspevamo sada da na ovaj način obeležimo jesenji Kustendorf, a želimo da se vratimo festivalu i da dovedemo što više akademija kako bi se vratila i nagrada ‘Zlatni list“‘, zaključuje Nešković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.