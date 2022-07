Pregled koncerata narednih dana u Beogradu i Novom Sadu

BEOGRAD – Vasil Hadžimanov, Matija Dedić, Bojan Zulfikarpašić, sastav “Fish in Oil“ neki su od muzičara koji će obeležiti ostatak nedelje na koncertima u Beogradu i Novom Sadu.

Muzički festival pod nazivom „Zvuci iz bureta” u Barrel House restoranu, usmeren je na sve ljubitelje džeza, a počeo je 8. jula kada je nastupila pop dama – Tanja Banjanin.

Večeras će svirati poznata jaž fusion grupa “Fish in Oil”, jedna od najtraženijih poslednjih godina, koja ima koncerte po mnogim festivalima i manifestacijama, ali i solo večeri u prestonici.

Na ovoj smotri džez muzike, 22. jula će pevati Nada Pavlović, a 30. jula – Manivi bend.

Večeras u 22.00h na sceni kluba BitefArtCafe Summer Stage na Kalemegdanu koncert će imati sastav Vasil Hadžimanov band, jedan od redovnijih u ovom atraktivnom prostoru.

U pitanju je bend čija su sva izdanja i muzika u Srbiji proglašeni za umetnička dela od kulturnog značaja za ovu zemlju.

Etno džez pijanista često svira i u Zimskom Bitefu – Novi BitefArtCafe na Paliluli, a nastupao je i u Bitef teatru, odnosno klubu ovog pozorišta – Soul Society, takođe deo lanca tih klubova.

Proslavljeni rege sastav “The Wailers” imaće koncert sutra, 15. jula u Botaničkoj bašti “Jevremovac” u Beogradu, povodom obeležavanja 60 godina nezavisnosti Jamajke.

Kao specijalni gost koncerta nastupiće Hornsman Coyote, lider grupe “Eyesburn”, koji će, zajedno sa Jovanom Matićem, frontmenom “Deal Arno benda”, izvesti njihov zajednički singl „Još uvek ima nade“.

Sastav “The Wailers” je ranije u drugačijoj postavi slavu stekao kao prateći bend kralja regea Boba Marlija, i sada stiže u Beograd u sklopu turneje „One World“.

Legendarni sastav Bob Marley And the Wailers osnovan je davne 1963. godine, a rad sa kraljem regea potrajao je sve do njegove smrti – 1981.

Jedan od članova pratećeg Marlijevog benda, Aston Baret, osnovao je novu The Wailers postavu 1989. koja se, tokom vremena, konstantno menjala.

Objavili su četiri studijska albuma, a aktuelni, „One World“ (2020) izašao je nakon diskografske pauze od punih 26 godina. Ovo izdanje je nominovano za Gremi nagradu 2021. u kategoriji „Najbolji rege album“.

Nakon ogromnog poduhvata – značajnog projekta u vidu Betoven maratona na Petrovaradinskoj tvrđavi, u Novom Sadu posle klasike, koncept muzičkog programa se okreće ka Distriktu mira i trojici najboljih regionalnih pijanista – Vasil Hadžimanov, Bojan Zulfikarpašić i Matija Dedić.

Trio će nastupiti na koncertu “Klavirsko trojstvo” u subotu, 16. jula u 22.20, u Kreativnom distriktu na Bulevaru despota Stefana, kao pravi virtuozi na klaviru.

Koncert će biti održan u okviru aktuelnog programskog luka Evropske prestonice kulture “Tvrđava mira”, koji ima cilj kulturu dijaloga i tolerancije, u aktuelnom društveno-političkom trenutku.

Etno džez pijanista Vasil Hadžimanov, sin čuvenog muzičara i glumca Zafira Hadžimanova, jeste umetnik koji važi za jednog od najboljih džez muzičara u regionu.

Stipendista i diplomac čuvenog koledža na Berkliju, Hadžimanov je održao mnoge nastupe u SAD, gde je u Njujorku sarađivao sa neprevaziđenim Dejvidom Gilmorom (Pink Floyd).

Čuveni hrvatski pijanista Matija Dedić je još jedno „dete muzike”, od slavnih Arsena Dedića i Gabi Novak, postao je jednako uspešan i popularan u svetu džeza.

Od pete godine posvećen muzici i klaviru, u Gracu (Austrija) je završio Džez akademiju.

Obišao je svet svojom muzikom, tako da ga je gledala publika u Nemačkoj, Turskoj, Španiji, Austriji, Danskoj, Švedskoj, Maroku, Americi…

Izdao je album “Ladies” 2021. posvećen kantautorkama, pevačicama i svim ženama koje su obeležile njegov privatni i poslovni put – Gabi Novak, Sari Renar, Marijani Zlopaši, Vesni Pisarović.

Francusko-srpski džez pijanista Bojan Zulfikarpašić proslavio se na beogradskoj džez sceni, na kojoj je bio aktivan od tinejdžerskih dana, a 1989. godine je i nagrađen kao najbolji mladi džez muzičar Jugoslavije.

Bojan Z, kako ga šira publika poznaje, dobtinik je nekoliko veoma važnih domaćih i inostranih nagrada.

Poslednjih godina, muzičar se bavi producentskim poslom i sarađuje sa kolegama poput Mišela Portala i Amire Medunjanin.

Koncert filharmonijskog orkestra „Za nove mostove” održaće se 16. jula u 20.22 časova, unutar programskog luka Tvrđava mira.

Izvedbom „Uvertire za mir” – kompozicije komponovane specijalno za ovu priliku – zajedno sa filharmonijom „Za nove mostove” i muzičarima iz Austrije, Mađarske, Italije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, biće obeležen Karlovački mir.

Ova jedinstvena međunarodna filharmonija će predstaviti „novi svet”, izvođenjem Dvoržakove „Simfonije br. 9” u e-molu.

Prvi nastup orkestra predvodiće profesori sa novosadske Akademije, Andrej Bursać i Zoran Krajišnik, dok je solista Jasminka Stančul na klaviru. Program čine dela Betovena, Dvoržaka i Đ. Markovića.

(Tanjug)

