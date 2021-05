Premijera filma „Beskućnik dendi“: Baletski umetnik na ulici

BEOGRAD – Dokumentarac „Beskućnik dendi“ debitantsko ostvarenje reditelja Jugoslava Nikolića, biće premijerno prikazan 14. maja u beogradskom bioskopu Balkan.

U središtu filma je sudbina Nikole Vranića, nekadašnjeg baletskog umetnika, koji već četvrtu godinu zaredom živi na beogradskim ulicama.

Vranić je nekada živeo sa roditeljima u Bloku 29 na Novom Beogradu, pa zatim u centru grada.

Sarađivao je sa alternativnim teatrom Mimart i nakon smrti roditelja i problema sa alkholom dospeo je na ulicu.

Nikolić za Tanjug napominje da je početkom pandemije u centru Beograda postavio izložbu o beskućnicima u centru Beograda.

„Izložba je imala naslov „I oni bi ostali kod kuće…Ta izložba nije ugožavala ničije zdravlje, a opet govorila je o ugroženosti ljudi koji nemaju dom“, kazao je Nikolić.

Nakon izložbe za njega nije bilo dileme da li će snimiti dokumentarac o jednom od tih ugroženih ljudi na ulici.

„Nikola Vranić ima uznemirujuću sudbinu, ali je pre svega umetnik. Iz pozicije umetnika on je lako pihvatio moju ideju da snimim film o njegovoj uznemirujućoj sudbini“, kaže Nikolić i dodaje da Nikola već četiri godine unazad zavisi od dobrog raspoloženja svojih prijatelja i ljudi koje sreće na ulici.

„Sa druge strane film sam nazvao „Beskućnik dendi“, jer je Nikola na ulici uglavnom besprekorno odeven sa počešljanom bradom. Ljudi ga mogu sresti u sakou ili kaputu, a dešava se da spava po haustorima ili, kada ima sreće, dan dva kod prijatelja. Kada ljudi vide Nikolu kako sa ispruženom rukom u kojoj je kapa, prvo pomisle da je neki gospodin zastao da se odmori. Nikola, jednostavno ne ume da prosi“, kaže Nikolić.

Prema njegovim rečima, Nikolina garderoba je kod njegovih prijatelja, pa je zbog toga relativno uredan na ulici.

„Nikola je relativno mlad čovek…Ima pedesetak godina i sam sebi najbolje može da pomogne. Na žalost, on to neće. Njegovim razlozima bi trebalo da se pozabave psiholozi“, ocenio je Nikolić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.