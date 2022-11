Premijera filma „Da li ste videli ovu ženu?“ sutra na FAF-u

BEOGRAD – Hrvatsko-srpski film “Da li ste videli ovu ženu?” tandema Dušan Zorić – Matija Gluščević, biće premijerno prikazan sutra od 19h na 28. Festivalu autorskog filma u Mts Dvorani, najavila je danas autorska ekipa ovog ostvarenja.

Susret sa medijima održana je u Maršalovom salonu Mts Dvorane, gde su govorili reditelji debitanti Matija Glušćević i Dušan Zorić, hrvatska glumica Ksenija Marinković i producentkinja Čarna Vučinić.

Autori su okupili regionalnu ekipu glumaca, te osim Ksenije Marinković, igraju – Boris Isaković, Olga Odanović, Isidora Simijonović, Jasna Đuričić, Goran Bogdan, Isidora Minić, Tatjana Venčelovski, Olivera Viktorović, Nenad Ćirić, Vlasta Velisavljević (poslednja uloga), Milica Mihajlović, Melita Bihali, Ivana Trifunović.

„Kolega Matija i ja imali smo veoma slične ideje, čak i sličnu glavnu junakinju za filmove koje smo posebno krenuli da razvijamo i onda smo rešili da to objedinimo. Krenuli smo od neočekivanog junaka u scenariju koji nije tako ni čest ni interesantan na prvi pogled“, izrekao je prve utiske ko-reditelj Dušan Zorić.

Film je imao ranije radni naziv „Metamorfoze“, i predstavlja omnibus od tri individualne priče koje vezuje glavni lik Draginja, ali kao u nekim paralelnim životima.

U vrelini letnjih dana, junakinja Draginja, prodavačica usisivača od vrata do vrata, pronalazi telo mrtve žene koja veoma podseća na nju.

Ona takođe unajmljuje lažnog muža i pozajmljuje bebu iz porodilišta kako bi se pokazala starim prijateljima.

Draginja luta ulicama grada i postaje svačiji prijatelj u potrazi za izgubljenim pamćenjem.

Pod naletima vetra, kroz tri različita života, jedna sredovečna žena pokušava da iskoči iz svoje kože.

„Kada reditelj stvara film i krene da piše scenario, često je to monolog sa samim sobom i jedan usamljenički proces. Ovako, prijalo mi je da imam nekog sa kim mogu da podelim misli i ideje, imamo sličan ukus i drago mi je bilo da mogu Matiji da kažem šta sam zamislio, a onda njenu oči zasijaju kad je neka ideja prihvaćena“, ocenio je Zorić i osvvrnuo se na veliki broj poznatih glumaca u manjim rolama.

„Glumcima se dopao scenario i to šta mi radimo i pristali su da igraju, jer su shvatili da su njihovi likovi u službi junakinje, samim tim je doprinos veoma značajan“, rekao je Dušan Zorić.

Ko-reditelj i ko-scenarista Matija Gluščević složio se sa Zorićem da je svakako lakše raditi u paru, jer se onda dobija povratna reakcija na neke zamisli, inače bi sedeo sam i pisao scenario ne znajući da li je to dobro.

„Odluka da radimo zajedno desila se spontano pre šest godina kad smo krenuli da spremamo ovaj film, a kako je on rekao, imali smo zaista slične ideje za scenario. Značilo nam je puno i ohrabrivalo nas je da zajedno u scenariju i tokom snimanja probamo neke nove stvari. Posebno mi je drago što naš prvenac predstavljamo na Festivalu autorskog filma, koji je pravi praznik filma, trenutak u godini koji uvek jedva čekam da pratim pet projekcija dnevno“, istakao je Gluščević.

On je ovaj neobični omnibus projekat žanrovski definisao kao – „egzistencijalnu dramu sa elementima nadrealnog“, odnosno film koji „počinje kao socijalna drama, nastavlja se kao komedija, a onda se pretvara u horor“.

Istaknuta hrvatska glumica Ksenija Marinković već je igrala po konceptu sličnom filmu „Nebesa“ (2021) Srđana Dragojevića, koji takođe u scenariju ima tri sasvim odvojene priče u različitim vremenskim periodima.

„Mi smo snimali tri kratka igrana filma tokom tri leta, i svaki od njih bi mogao biti poseban film za sebe. Dobijala sam pojedinačno scenarija za svaki film, i tako smo i snimali, jedan po jedan – tri priče, tri filma“, objasnila je Ksenija Marinković, omiljena u Srbiji i po filmu „Ustav Republike Hrvatske“ (2016) Rajka Grlića, gde joj je partner bio Nebojša Glogovac.

„Imali smo jako dobru komunikaciju reditelji i ja. Od početka smo svoje troje zajedno govorili šta treba da se radi, dolazili do rešenja, umeju da me slušaju. Bila je to veoma kreativna saradnja“, opisala je glumica proces rada.

Ksenija Marinković je igrala i u srpskim filmovima „Šavovi“ (2019) Miroslava Terzića, uz Snežanu Bogdanović, „Dobra žena“ (2016) – rediteljski debi glumice Mirjane Karanović, i u poznatim hrvatskim ostvarenjima – „Neka ostane među nama“ (2010) Rajka Grlića, „Metastaze“ (2009) i „Ljudožder vegetarijanac“ (2012) Branka Šmidta, i mnogim drugim.

„Naš film „Da li ste videli ovu ženu?“ ima početnu tačku o ženi koju niko ne vidi. Ona je neprimetna, nevidljiva za mnoge. I kasnije smo postavili tako da zaista ne mora ona biti sredovečna, već je univerzalna. Onda je film narastao kao priča o ljudima koje niko ne zapaža, ne primećuje, jedna prava ljudska kriza. To je doba gde više i ne znaš kako da se postaviš. Veoma boli traženje svog identiteta“, zaključila je glavna glumica Ksenija Marinković u sve tri priče novog filma, snimljenog u produkciji kuća “Non-Aligned Films” (Srbija) i “Dinaridi Film” (Hrvatska).

Ostvarenje je prikazano na Venecijanskom festivalu 2022 u programu „Nedelja kritike“, kao i na festivalima u Nemačkoj, Luksemburgu, Španiji, Indiji, Francuskoj, i uskoro će putovati u Ženevu (Švajcarska), Bangkok (Tajland) i – Zagreb.

Filmovi nagrađivanih autora iz celog sveta od od večeras će biti prikazivani na 28. Festivalu autorskog filma do 2. decembra u Beogradu.

Festival se ove godine održava u šest bioskopa – Mts Dvorana kao centrala festivala, Dvorana Kulturnog centra Beograda, Dom omladine Beograda, Jugoslovenska kinoteka, Dom kulture Studentski grad i Cine Grand Rakovica.

(Tanjug)

