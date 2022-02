Premijera „Pelikana“ 23. februara u Narodnom pozorištu

BEOGRAD – Predstava „Pelikan“ po delu Avgusta Strindberga biće premijerno izvedena 23. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, i posvećena je glumcu Borisu Komneniću (1957-2021), rekli su danas članovi ekipe.

Direktorka Drame Narodnog pozorišta Molina Udovički Fotez rekla je na konferenciji za novinare da je posveta Komneniću nešto što intimno osećaju svi članovi ekipe predstave koja će u režiji Đurđe Tešić biti izvedena u sredu na sceni „Raša Plaović“.

Prema njenim rečima, Boris Komnenić je poslednjih decenija bio jedan od najznačajnijih glumaca Narodnog pozorišta i pre njegove smrti postojala je zamisao da se vrati velikom ulogom u Strinbergovom (1849-1912) „Ocu“ u režiji Đurđe Tešić.

„Intimno smo odlučili da bez njega ne možemo da radimo tu predstavu i rodila se ideja o ‘Pelikanu’, da isto bude Strindbergov komad, da igra Dušanka Stojanović Glid i mislim da bi se i on tome obradovao“, rekla je Udovički Fotez.

Ona je ocenila da je „Pelikan“ Narodnog pozorišta savremena i maštovita predstava režirana sa velikim poštovanjem prema piscu.

Govoreći o prvom postavljanju „Pelikana“ u Narodnom pozorištu, koji je prethodno igran samo u Ateljeu 212, Tešić je rekla da joj je nakon odlaska Komnenića bilo teško da odustane od Strindberga pošto je rad na nekom njegovom komadu „retka a izuzetna prilika“.

„‘Pelikana’ je pisao je pred kraj života kad je postigao to što ga je zanimalo. To je pozorište u kome Strindberga ne zanimaju događaji koji su doveli do dramskog i žzivotnog klimaksa već samo unutrašnjost ljudske duše“, ocenila je Tešić.

Prema njenim rečima, u komadima poslednje faze Strindbergovog stvaralaštva „ništa se ne dešava“, ali može se sve reći iznutra, što je „teško izvesti, ali je jako dobro kada uspe“.

Tešić je u likovima prepoznala „junake našeg doba“, a lik majke Lize, koju tumači Stojanović Glid, Stridberg je ironično nazivao pelikanom koji se žrtvuje za svoju decu.

„Možda je bio najveci izazov komada u prvom nivou raspad porodice koju predstavlja antimajka, a drugi sloj komada je odnos prema majci Evropi. Pokušala sam da taj nivo razvijem a da zadržim ljudsku dramu u kojoj se možemo prepoznati, jer svi živimo u teroru laži… u antimoralnom vremenu“, ocenila je rediteljka.

U „Pelikanu“ igraju i Nedim Nezirović, Iva Milanović, Vučić Perović i Vanja Ejdus, a Stojanović Glid je istakla da su joj „mlade snage pomogle da se razuveri da sve odlazi do đavola“.

Kaže i da talenti moraju da čine ansambl Narodnog pozorišta da ga stabiliziju, kako bi mogla da se radi klasika koja „ispravlja kičmu čoveku i publici“.

Glumica je podsetila da od predstave „Majka hrabrosti“ nije igrala klasiku, kao i da u „Pelikanu“ tumači specifičnu antimajku, lik sa kakvim se do sada nije suočila. Nezirović je u predstavi mladić koji zbog potrage za istinom na kraju ostane sam, dok Perović igra „dronjka koga ne biste voleli da upoznate, a takvih ljudi ima mnogo i svesno je zao tip“.

„Dobri duh Borisa Komnenića je sve vreme lebdeo nad procesom“, istakao je Perović.

Dramaturg Đorđe Kosić je primetio da je „Pelikan“ kamerna drama iz Strindbergove pozne faze, sa manje ljudi i dramskih sredstava, i sve je u izgovorenoj reči, kao i da je ovo prilika da se švedski pisac „revitalizuje, a jako je relevantan“.

„Tema ‘Pelikana’ je za svako vreme, uvek je aktuelna – naše percepcije, šta je belo ili crno, istina ili laž. Tema je strahovito značajna i danas kada imamo lažne vesti i definisanje istine prema sopstvenom biasu i potrebi da sliku vidimo subjektivno a prozovemo je objektivnom“, ocenio je upravnik Narodnog pozorišta Svetislav Goncić.

(Tanjug)

