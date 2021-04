Premijera predstave “Baal”: Gde je sloboda danas?

BEOGRAD – Ekipa predstave “Baal” Bertolda Brehta u režiji gosta iz Slovenije Diega de Bree danas je imala susret sa medijima povodom premijere tog projekta 15. aprila na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, gde je reditelj istakao da je jedna od tema komada – Gde je sloboda danas?.

Glavnu ulogu tumači popularni Miloš Biković, kome će to biti nova uloga u pozorištu nakon 2014. godine, kada je na istoj sceni zaigrao u hit predstavi “Kad su cvetale tikve”, koja je i danas na repertoaru i uvek rasprodata.

Premijera Brehtovog pozorišnog komada je bila planirana da se realizuje prvo u oktobru 2020, onda se pomerila za februar, da bi usled pandemije još jednom bila pomerena za april, što će se konačno i desiti.

“Kada sam prvi put pročitao komad “Baal”, moram reći da sam bio frapiran, iz razloga što nisam mogao odmah da otkrijem sa koje strane mu treba prići, veoma je težak i višeslojan”, istakao je Biković i dodao da je i sam reditelj de Brea višeslojan u svom radu.

“Reditelj je na tako divan način, hrabro i smelo ušao u suštinu komada, uspeo je da ga dekonstruiše, rastavlja i sastavlja. Ovo je bio proces u kome sam istinski uživao, jer je ta vrsta rada sa Diegom otvorio jedan novi pogled na Brehta i novi osvrt na pozorišni, glumački proces“, pohvalio je reditelja sa kojim prvi put sarađuje.

Biković je naveo da je ogromna količina energije uložena u ovaj pozorišni projekat i to ne samo od strane mnogobrojne glumačke ekipe i reditelja, već i od svih saradnika autorskog tima.

“Proces rada je bio naporan, jer su probe bile prekidane u doba pandemije, premijera odlagana više puta, i nije delovalo moguće da se može konačno završiti. Odnosno, smatram da proces rada u bilo kojoj umetnosti nikada ne može da se dovede do kraja, on može samo da dođe do neke tačke u kojoj može da se prikaže, ali se zapravo nikad ne završava”, zaključio je Biković.

Sa tim utiskom se slaže i kolega Miodrag Radonjić, koji je istakao da novi glumački izazov za njega nije završen ni nakon premijere.

“Ovo je takav komad da se apsolutno razvija glumački i u svakom drugom pogledu i kada se desi premijerno izvođenje, jer će i dalje biti nastavka istraživanja u repriznim predstavama”, objasnio je Radonjić.

“Svi se ovde igramo, kopamo po našim likovima, analizirano, istražujemo, glumački nas jako otvara sam proceš rada. Predstava je bogata u svakom pogledu, posebno vizuelnom, jako je uzbudljiva, i nadam se da će publika prepoznati naš mukotrpan rad”, zaključio je Radonjić.

Slovenački reditelj Diego De Brea koji prvi put radi u Beogradu, otkrio je da su predstavu “Baal” radili na osnovu čak 5 verzija te drame Bertolda Brehta, nemačkog dramatičara koji je pisao 37 godina taj komad, od svoje 19. do 58. godine, pred kobni infarkt.

“Najviše su prisutni elementi poslednje, pete verzije dela, mada smo kombinovali svih pet, kao više poglavlja jedne celine. U drami ima vremenskih rupa, jer nije pisana linearno, kako smo navikli”, opisao je okvir nastajanja predstave.

“Suština drame je da kapitalizam i sreća nikako ne idu zajedno.

Pitamo se svi – gde je sloboda danas? Zanima nas takođe zašto je nebo iznad nas toliko neobećavajuće, dok je dole ispod nas sve tako nepodnošljivo”, pričao je reditelj više teza i mracnijih tematskih celina kojim komad obiluje.

Iskreno je govorio o teškim uslovima rada tokom pandemije, gde su morali da rade fragmentarno, onda da prave pauze usled tih okolnosti, što mu je bio teret, da u sebi drži sve one ideje i rešenja koje bi trebalo odmah da “izbaci” na scenu.

“Drama velikog pisca Brehta je danas aktuelnija nego ikad, možda ćak i više nego kad ju je tada mladi pisac stvarao u psihozi Prvog svetskog rata”, zanimljivo gledište je izrekao de Brea.

Onda se osvrnuo na saradnju sa Bikovićem: “Biković je izuzetan, pokazao je pravi profesionalizam u poslu. Inače svi glumci u predstavi igraju bez šminke i bez glume, kako je i Breht to tražio, jer je pre svega važno da glumci pokažu – istinu”.

Glumica Vanja Nenadić je otkrila kako su do mnogih rešenja dolazili putem sasvim novih glumačkih sredstava, što je bilo posebno uzbudljivo, i veoma joj je prijalo da radi ovaj komad.

Takođe, glumica je istakla da već mesecima skoro da ne izlazi iz pozorišta, što smatra da je nešto najlepše što može da joj se desi u ovo doba nezaustavljive pandemije.

Osim Bikovića, Radonjića i Nenadić, u “Baalu” igra veliki ansambl glumaca što liči na pravi spektakl: Dunja Stojanović, Ivan Zablaćanski, Jana Milosavljević, Maja Ranđić, Miloš Petrović Trojpec, Milan Čučilović, Milan Zarić, Miodrag Radonjić, Stefan Radonjić, a decu tumače – Mia i Una Petrović.

Reditelj drame u prevodu Maje Matić potpisuje i scenografiju, dramaturg je Kata Đarmati, a kostimograf Blagoj Micevski.

“Baal” kao prvi celoevečernji Brehtov komad sa elementima “epskog teatra” prvi put je izveden u Beogradu pre više od trideset godina u režiji Eduarda Milera, takođe umetnika iz Slovenije, što je bila kultna predstava.

(Tanjug)

