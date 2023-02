Premijera predstave „Idiot“ održana večeras u Beogradskom dramskom pozorištu

BEOGRAD – Predstava „Idiot“, adaptacija kultnog romana Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, u režiji Ivice Buljana, premijerno je izvedena večeras u Beogradskom dramskom pozorištu.

Ovom premijerom BDP je svečano obeležilo svoj dan, 20. februar i svoj 76. rođendan.

„Idiot“ je prvi put objavljen 1869. godine i do danas je zadržao vrhunsko mesto u svim verzijama – pozorišnoj, filmskoj, baletskoj, operskoj, a autor adaptacije koja stiže pred našu publiku je pisac Vladimir Tabašević.

Reditelj Ivica Buljan je kazao je u razgovoru za Tanjug da su „mesec dana svi zajedno u ekipi predstave posvetili isključivo čitanju celog romana „Idiot“, napisanog davne 1869. godine“

„Imao sam taj luksuz da tako radimo. Odnosno, moje čitanje romana i individualna priprema za rad je jedno, a onda je drugo to da smo sa glumcima u BDP-u čitali kompletno delo. To je posebno iskustvo. Kada bi publika samo to gledala i slušala, bilo bi zanimljivo. Na kraju mi je žao što to nismo snimali, barem da bude realizovano kao audio čitanje. Mogli smo to kasnije da objavimo na nekoj platformi ili postavimo na neke sajtove“, kaže Buljan.

Antologijske junake Dostojevskog na Velikoj sceni BDP oživeli su večeras Aleksandar Jovanović, Bojana Stojković, Vesna Čipčić, Iva Ilinčić, Jana Milosavljević, Luka Grbić, Milan Zarić, Milan Kolak, Miloš Petrović Trojpec, Mirjana Karanović, Nedim Nezirović, Milutin Milošević, Nikola Malbaša, Tamara Aleksić.

Roman je preveo Jovan Maksimović, a u autorskoj ekipi predstave su i svetski nagrađivani scenograf Aleksandar Denić, kostimografkinja Ana Savić Gecan, kompozitorka Mitja Vrhovnik Smrekar, dr Ljiljana Mrkić Popović koja je bila zadužena za scenski govor.

(Tanjug)

