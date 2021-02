Premijera predstave „Utopija“ večeras u „Radoviću“

BEOGRAD – Predstava „Utopija“ u režiji Ivana Baletića biće premijerno izvedena večeras u Malom pozorištu „Duško Radović“.

Malo pozorište „Duško Radović“ je u julu 2020. godine započelo pripreme na produkciji predstave „Utopija“.

Najpre je održana onlajn audicija za mlade uzrasta od 13 do 16 godina, na kojoj su izabrani budući izvođači u ovoj predstavi koji su imali i aktivno učešće u njenom kreiranju.

Zbog epidemiološke situacije u prvoj fazi rad na projektu se odvijao online, dok se nisu stvorili uslovi za nastavak rada na sceni.

Prema rečima reditelja Ivana Baletića, predstava je nastala na osnovu radionica sa petnaestoro tinejdžera koji su ujedno izvođači predstave.

„Tekst je kreiran od dokumentarnih iskaza učesnica i učesnika, a uključuje njihove doživljaje, stavove i iskustva o najrazličitijim društvenim temama, sa idejom da se do kraja procesa zajedno dođe do odgovora na pitanje šta je to utopija“, kaže Baletić.

Tokom rada na predstavi, reditelj je analizirao sve veći generacijski jaz između tinejdžera i ljudi koji su od njih stariji tek dvadesetak godina.

„Nekada nismo ni svesni koliko se tinedžeri zapravo razlikuju od nas u poimanju sveta. Mi smo u njihovim godinama bili više okrenuti nekim idealima, dok je su klinci promišljeniji i konkretniji u odlukama“, kaže Baletić.

Tijana Grumić je napisala tekst predstave na osnovu izgovorenih rečenica tinedžra za vreme zajedničkog rada na radionicama.

„Bio je to radionički pristup pripreme predstave, koji po svojoj prirodi nije eksperimentalan, već u okviru svog žanra isproban i strukturisan. bavili smo se između ostalog vršnjačkim nasiljem i odnosom tinejdžera sa roditeljima“, kazala je Grumić.

U predstavi se koristi digitalna scenografija, umesto klasične, uz pomoć postojeće tehnike pozorišta.

Video, živi prenos i animacija stvaraju svetove koji narativno i vizuelno odgovaraju generaciji kojoj se obraćaju.

Na sceni malog pozorišta Duško Radović naći će se Dunja Dedaucić, Iskra Dilkić, Jana Dimitrijević, Lazar Đurić, Iva Žeravica, Žana Jelovac, Petra Lukić Jović, Ina Nikolić, Inda Novak, Dimitrije Pantić, Dunja Smiljanić, Maša Stanković, Dragan Subotić, Mia Trifunović i Maša Cvrkotić.

Kompozitor muzike za predstavu je Srđan Marković.

