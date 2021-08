Premijera “Strahinje Banovića“ u Karlovim Varima

KARLOVI VARI – Film “Strahinja Banović“ reditelja Stefana Arsenijevića imaće svoju svetsku premijeru na 55. Međunarodnom festivalu u Karlovim Varima u Češkoj Republici, koji će trajati do 28. avgusta, saopštili su danas distributeri.

Ovo ostvarenje, čiji je međunarodni naziv “As Far As I Can Walk“, zajedno će se sa još 11 ostvarenja iz celog sveta nadmetati za nagradu Kristalni globus.

(Tanjug)

